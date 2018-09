Le domande dell’Ancella e la libertà delle donne

vanityfair

(Di sabato 1 settembre 2018) Pubblicato nel 1985, Il raccontodi Margaret Atwood negli ultimi tempi è tornato di un’inquietante attualità, con la sua storia di un mondo distopico in cui le «ancelle» mettono al mondo figli per le mogli sterili degli uomini di potere. A renderlo popolare, la serie tv che ne è stata tratta l’anno scorso, vincitrice di Emmy e Golden Globe, e la seconda stagione trasmessa quest’anno, entrambe su TimVision. E adesso The Handmaid’s Tale raggiunge anche il teatro, il 1° settembre a Roma (ore 21, Giardini della filarmonica), nella rassegna I solisti del teatro, con l’adattamento di Loredana Lipperini. A interpretarlo, sola in scena, è Viola Graziosi, 38 anni, figlia di Paolo (attore di Marco Bellocchio, Pupi Avati, Mario Martone, oltre che di molto teatro). Viola è reduce dal matrimonio con Graziano Piazza, attore e regista, l’uomo di cui si era innamorata quando lei aveva 10 ...