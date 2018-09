Le cessioni recenti e le scelte di Mazzarri | Cairo analizza il suo Torino | ma si

sportfair

(Di sabato 1 settembre 2018) Urbanoha parlato delledi Ljajic e Niang delle ultime ore di mercato, adesso è il Toro diIl presidente del, Urbano, ha appena completato ledi Niang e Ljajic rispettivamente volati a Rennes e Besiktas. Il patron ha spiegato l’addio del serbo, cessione un po’ contestata da una frangia dei tifosi: “lui ha avuto un’offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto”, ha dichiarato a Radio Deejay. “Adesso, anche con le ultime uscite (di Ljajic e Niang, ndr) è davvero il Toro di, che è stato accontentato in tutto”. Ma come?accontentato, dice, dunque è stato il tecnico ha scartare di fatto Ljajic, non proprio una scelta voluta dal calciatore…si è un po’ contraddetto, ma tant’è, ormai la cessione è ...