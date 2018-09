Lazio | Inzaghi | Col Frosinone vietato sbagliare Europa? Ora pensiamo solo al

Lazio : Inzaghi - paghiamo ancora scorie : ANSA, - ROMA, 1 SET - "Una vittoria senz'altro ci può aiutare. Non va dimenticato come è finito il campionato scorso, con una grande delusione. Probabilmente ci portiamo ancora qualche scoria dietro, ...

Lazio - Inzaghi : 'Vietato sbagliare con il Frosinone. Europa League? Girone duro' : Guai a sottovalutare il Frosinone. Simone Inzaghi tiene alta la concentrazione in casa Lazio . Il tecnico biancoceleste, alla vigilia del match contro i ciociari, ha parlato in conferenza stampa nel ...

Inzaghi : "Lo zero in classifica ci fa soffrire. Lazio - ora si riparte" : In attesa del Frosinone, le parole del tecnico: "La delusione dello spareggio con l'Inter, il calendario terribile con Napoli e Juve: voltiamo pagina"

Lazio : Inzaghi - il Marsiglia è un derby ed evoca dolci ricordi : Il tecnico contro la squadra degli ex romanisti Rudi Garcia e Strootman a cui rifilò 4 gol da giocatore

Lazio - Inzaghi può sorridere : biancocelesti in prima fascia ai sorteggi : Basilea eliminato, Lazio in prima fascia. Simone Inzaghi può sorridere. I biancocelesti scampano il pericolo di affrontare nei gironi d'Europa League una tra Arsenal, Chelsea, Zenit San Pietroburgo, ...

Lazio - Inzaghi deve scegliere per l'Europa ed escludere un difensore : Inzaghi deve scegliere. Per l'Europa League deve consegnare entro il 3 settembre la lista dei giocatori, e ci sono valutazioni e scelte da fare. Come riporta Il Corriere dello Sport, bisognerà escludere almeno un giocatore, probabilmente in difesa. Il problema di fondo riguarda Luiz Felipe: il brasiliano è infortunato in questo momento, ma non è alla Lazio da due anni ...

La Lazio non ingrana ed Inzaghi pensa ad una novità tattica : le ultime da Formello : Lazio, il tecnico Simone Inzaghi alle prese con qualche novità di formazione per sparigliare un po’ le carte dopo l’inizio zoppicante La Lazio in questo inizio di stagione, ha dovuto affrontare gare molto impegnative, ma di certo non si può dire che abbia convinto. Il tecnico Simone Inzaghi è tra quelli non soddisfatti di quanto visto e dunque sta pensando a qualche mossa per variare il trend laziale, dando imprevedibilità al ...

Lazio : mai così male negli ultimi anni - ma i precedenti fanno ben sperare Inzaghi : La Lazio non otteneva due sconfitte nelle prime due giornate dalla stagione 2006/2007, ma quell'anno i biancocelesti raggiunsero la Champions

Lazio - Inzaghi non cambia idea : si va avanti con lo stesso modulo : TATTICA Lazio - Non cambia idea, Simone Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino non ha intenzione di cambiare modulo: si andrà avanti col 3-5-2. P oche palle gol create ...

Lazio - Inzaghi deve correre ai ripari : il 2018 è un incubo : Un 2018 da buttare via, con un evidente calo di rendimento. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi deve correre rapidamente ai ripari: cinque partite consecutive senza vincere per la Lazio, le ultime tre della scorsa stagione e le prime due della nuova. E' la striscia negativa più ...

Juve-Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto. Con certi avversari serve dare di più' : ... comincia questo campionato in salita: "Non si può essere soddisfatti, in determinate partite abbiamo l'obbligo di fare di più - spiega Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita - ...

Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto - dovevamo fare di più' : È un Simone Inzaghi deluso quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta della sua Lazio all'Allianz Stadium. 'La partita è stata sbloccata da un gran gol di Pjanic, ma in determinate ...