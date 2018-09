“L’avevo nascosto a tutti” L’incredibile rivelazione di Daryl Hannah | mito degli anni ’80

caffeinamagazine

: @Cabbot_ io oggi su grindr ho messo “queer” dopo una vita che avevo nascosto l’opzione perché sentivo che uomo cise… - mattrw_ : @Cabbot_ io oggi su grindr ho messo “queer” dopo una vita che avevo nascosto l’opzione perché sentivo che uomo cise… - cla_malikvoice : ieri sera abbiamo un po discusso, per telefono allora io ieri notte gli ho scritto un bigliettino e stamattina a la… - chaosspact : questa mattina mamma ha trovato la scatola della pillola del giorno dopo che avevo preso e nascosto. le ho dovuto d… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Un vero e proprio sex symbol, capace di far sognare in passato milioni di uomini con la sua bellezza irresistibile che l’aveva ressa famosa, nel giro di poco tempo, in tutti gli angoli del mondo. I lunghi capelli biondi sciolti, che cadevano sulle spalle, le labbra carnose, lo sguardo intensissimo con il quale riusciva a stregare chiunque. Ancora oggi il nome disuona famigliare a tanti ormai ex ragazzi cresciuti con le sue immagini ben scolpite nella testa. Merito sicuramente del film Splash, che negli’80 la trasformò in un, ma anche delle sue capacità attoriali, le stesse che avrebbero convinto un regista del calibro di Quentin Tarantino ad affidarle più recentemente il ruolo della perfida Elle Driver nel film Kill Bill, in lotta con la protagonista Uma Thurman e spietata nei modi scelti per eliminare i proprio nemici. Proprio in queste ore, ...