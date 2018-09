Laura Pausini | euro Stanca dell euro Italia e di polemiche assurde euro

Laura Pausini : "Stanca dell'Italia e di polemiche assurde" : Il 2018 è un anno molto proficuo per Laura Pausini . La cantante italiana famosissima anche all'estero si prepara a calcare i palcoscenici di Perù, Argentina ed Ecuador. Dopo il grande successo delle ...

La confessione di Laura Pausini alla vigilia del tour nei palasport : “Ho pensato di lasciare l’Italia” : A qualche giorno dall'avvio del tour nei palasport, arriva la confessione di Laura Pausini sul suo futuro in Italia. L'artista di Solarolo ha infatti ammesso di voler lasciare il suo paese d'origine per trasferirsi all'estero, ma di avere un buon motivo per restare. Sentita da Corriere della Sera, Laura Pausini ha rivelato di essersi stancata della troppa importanza data al gossip e di aver pensato di andare via dall'Italia. L'unico motivo ...

Laura Pausini conquista New York : il debutto al Radio City Music Hall : Laura Pausini ha conquistato New York con un concerto da standing ovation al Radio City Music Hall, dove si è esibita per la prima volta ieri sera. La cantante italiana si è esibita in tutti i suoi ...

Laura Pausini : stasera al City Music Hall di New York - intanto annuncia nuova data a Roma : Il Fatti Sentire worldwide tour/ Hazte Sentir fa tappa a New York e per la prima volta nella sua carriera oltre 25 anni di indiscussi successi, Laura Pausini si esibira' al Radio City Music Hall di New York. Per l'occasione sono accorsi nella citta' americana tantissimi fan dell'artista provenienti da tutto il mondo, pronti per partecipare a quello che a tutti gli effetti sara' considerato un altro traguardo raggiunto per la cantante Romagnola. ...

“Lontana dall’Italia”. Le parole di Laura Pausini spaventano i fan : Un periodo davvero felice per Laura Pausini, da sempre una delle cantanti più amate del nostro Paese e molto conosciuta anche all’estero, dove non ha caso si è esibita con successo proprio in questi giorni. Un momento d’oro che la stessa artista ha voluto sottolineare, parlando tanto delle recenti esperienze quanto del suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi sulle pagine del Corriere della ...

Laura Pausini si dice pronta a lasciare l'Italia : 'Certi giorni non la sopporto più' : Laura Pausini non vuole, però, dire che lascerebbe completamente il mondo della musica italiana: 'Bisogna far sentire chi siamo e che non abbiamo nessuna intenzione di mollare la nostra musica', ha ...

Annunciata una nuova data di Laura Pausini a Roma al Palalottomatica : info biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini a Roma è finalmente ufficiale. Dopo diversi giorni di indiscrezioni, nei quali i fan hanno sperato nel raddoppio al Palalottomatica, ecco arrivare l'annuncio di un altro concerto presso il palazzetto capitolino fissato per il 31 ottobre. L'artista di Solarolo sarà a Roma anche il 30 ottobre, sempre al Palalottomatica, per cercare di replicare il successo delle due anteprime che ha tenuto al Circo Massimo il 21 ...

Laura Pausini - prima volta al Radio City Music Hall di New York. E il 31 ottobre nuova data a Roma : Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l'ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo. ...

Nuovi biglietti per il concerto di Laura Pausini a Verona il 19 settembre : tutte le info : Gli ultimi biglietti per il concerto di Laura Pausini a Verona sono nuovamente disponibili. Il live in questione è quello del 19 settembre, per il quale è stato richiesto un elevato numero di tagliandi d'ingresso e che ha quindi richiesto una nuova messa a disposizione. I tagliandi d'ingresso per il 19 settembre all'Arena di Verona sono in prevendita dalle 17 del 24 agosto e saranno disponibili fino all'esaurimento del numero. Rimangono ...

Paura per Laura Pausini durante il concerto - una fan la colpisce al volto e la ferisce : Laura Pausini colpita e ferita da una fan mentre si esibiva Laura Pausini, la celebre cantante italiana, è tornata a far parlare di sé non per le sue straordinarie performance canore, bensì per un incidente – che ha creato molta Paura tra i presenti e tra i fan della cantante – di cui è stata vittima recentemente durante un concerto, a causa di un oggetto di un fan che l’ha colpita al volto, creandole una lesione del labbro. La cantante di ...