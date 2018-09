L' assalto alla poesia di Franco Arminio | ' Compriamo tutti un libro il 15 settembre'

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo in pericolo! Alla stazione un tifoso scavalca e prova l’assalto : la sicurezza lo placca [VIDEO] : Momenti concitati per l’arrivo di Cristiano Ronaldo Alla stazione di Parma: un tifoso prova a scavalcare un muretto ed eludere la sicurezza, ma i bodyguard gli impediscono di arrivare a contatto con CR7 La Juventus sceglie di arrivare a Parma in treno e la stazione si riempie di tifosi. Tanta la curiosità e l’attesa di vedere dal vivo lui, Cristiano Ronaldo, per la prima volta nella città romagnola. Qualche tifoso ha pensato ...

Far West a Napoli Est - caccia a due giovani dopo l'assalto alla polizia : Quattro colpi. I vigliacchi colgono di sorpresa la pattuglia della polizia di Stato intenti a soccorrere un giovane al quale hanno da poco rapinato lo scooter: arrivano da una traversa, e sparano in ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach in finale : è assalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...

US Open 2018 - Fabio Fognini al bivio. Flushing Meadows spartiacque decisivo per l’assalto alla top10 : Milleduecentoquarantacinque punti. Questa è la distanza di Fabio Fognini da un sogno chiamato top ten. Il ligure è attualmente il numero 14 del mondo e lo US Open rappresenta davvero il bivio decisivo per continuare a credere in questo sogno anche nelle successive settimane con gli ultimi tornei e Masters 1000 della stagione. Fognini ha davvero una grandissima occasione davanti a sé, anche perchè non ha praticamente punti da difendere in quel di ...

assalto alla lira turca - «Colpa dei social» Scatta l’indagine su 346 account sospetti : Il ministero degli interni di Ankara ha aperto un fascicolo sugli interventi fatti diffondendo «notizie false e provocatorie» nei giorni del crollo della valuta turca

Juventus - Bernardeschi : 'assalto alla Champions. Ronaldo? Un piacere enorme giocare con lui' : Campo e mercato, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad impreziosire la rosa della Juventus . In America si suda, così come alla Continassa, dove i reduci dal Mondiale lavorano duro per mettersi al ...

Fiorentina : assalto a Mirallas : Secondo quanto riportato da Sky Sport il direttore generale della Fiorentina , Pantaleo Corvino ha messo nel mirino il centrocampista belga dell'Everton , Kevin Mirallas . L'operazione si può chiudere in prestito con diritto di ...

Kovacic alla Roma?/ Ultime notizie : ultimatum al Real Madrid - Monchi prepara assalto : Kovacic alla Roma? ultimatum del centrocampista al Real Madrid, Monchi prepara assalto al calciatore croato. Le Ultime notizie: in corsa anche Manchester City e Bayern Monaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Migranti - assalto alla barriera di Ceuta : la gioia e i festeggiamenti di chi riesce a entrare in Spagna : Circa 800 Migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato la barriera nell’enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Oltre 600 sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. Si tratta del più grande sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850 Migranti riuscirono a entrare ...

“assalto” alla concessionaria - trovata l’auto dei ladri | : Nuovi sviluppi delle indagini sul tentativo di furto in via Stalingrado. La Opel Astra era stata abbandonata alla Fontanassa. Ieri il francese preso dai carabinieri ha patteggiato

Juventus. Con Cristiano Ronaldo parte l’assalto alla Champions : Lunedì 16 luglio Torino vivrà il Cr7 day. Un evento in grande stile per lo sbarco del fenomeno Cristiano Ronaldo