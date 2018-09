Lampade alogene al bando nell' Ue

Da oggi Lampade alogene al bando - in vendita solo fondi magazzino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dal primo settembre alcune Lampade alogene saranno fuori dal mercato : I prodotti già presenti nei negozi potranno comunque essere venduti fino all'esaurimento delle scorte The post Dal primo settembre alcune lampade alogene saranno fuori dal mercato appeared first on Il Post.

Addio alle Lampade alogene - ma saranno ancora in vendita : Stop alle lampade alogene per via della direttiva europea ERP (CE) 244/2009 sui prodotti ad alto consumo energetico. Questa tipologia di