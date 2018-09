L' America dà l' addio a McCain Tre presidenti ai funerali | mentre Trump gioca a golf

L'America dice addio a McCain. Trump grande assente ai funerali : La salma del senatore John McCain è giunta alla National Cathedral a Washington dove si tengono i funerali. Presenti gli ex presidenti George W. Bush e Barack Obama di cui è previsto un intervento durante la funzione.McCain verrà poi sepolto domani presso la U.S. Naval Academy di Annapolis, in Maryland. McCain è morto lo scorso 25 agosto all'età di 81 anni, era stato colpito da un tumore al cervello.Tre ex ...

Morto Paul Taylor - addio all’icona della danza moderna Americana : L'artista, prima ballerino e poi coreografo e direttore artistico, è deceduto all'età di 88 anni in un ospedale di Manhattan a New York, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi improvviso di una insufficienza renale. che lo aveva colpito.Continua a leggere

Stan Brock - addio all’attore che diventò filantropo : nelle sue cliniche cure gratis a 700mila Americani senza assicurazione : Fu sulla sua pelle che capì quello che doveva fare. “Un cavallo di nome Diavolo mi aveva disarcionato e quando mi ripresi, mi sentii dire che l’ospedale più vicino era a 26 giorni di viaggio”. Così Stan Brock, domatore di animali in tv e star dei B movies di Hollywood, nel 1985 decise di fondare la Remote Area Medical, la onlus che cura chi si trova in luoghi senza servizi medici: nel Terzo Mondo, certo, ma anche negli Stati Uniti dove la Ram ...

Neil Simon è morto - addio al drammaturgo Americano : Si è spento all'età di 91 anni il celebre drammaturgo americano Neil Simon, che nella sua lunga carriera ha scritto innumerevoli opere, molte delle quali molto celebri al livello internazionale, dei veri e propri "cult" come "La strana coppia" o "A piedi nudi nel parco". È morto presso il New York Presbyterian Hospital, dunque nella stessa città in cui era nato il 4 luglio 1927 e la stessa città che è stata per lui grande fonte di ...

Addio al re di Broadway - che reinventò (ridendo) la commedia Americana : Dire Broadway, con lo scintillio dei suoi palchi, significa dire Neil Simon, uno degli autori più importanti nel panorama internazionale del teatro e del cinema, che però non disdegnava la televisione. Adesso che il drammaturgo americano superbo descrittore dei conflitti familiari e delle nevrosi urbane, particolarmente in voga tra gli anni Sessanta e i Settanta del '900, è morto all'età di 91 anni, nella sua casa di Manhattan, a New York, ...

Big Bang Theory chiude dopo 12 anni : addio alla sitcom Americana per gli appassionati di scienza : La notizia è di quelle che nessun nerd appassionato di scienza, fantascienza e serie Tv vorrebbe mai ricevere: dopo 12 anni chiude The Big Bang Theory la sitcom americana ambientata nel mondo surreale e straordinario di 4 menti geniali, giovani ricercatori universitari del California Institute of Technology e dei loro amici. Il dottor Sheldon Cooper, fisico teorico e aspirante premio Nobel, la fidanzata neurobiologa Amy Farrah Fowler, il dottor ...

Mondiali Russia 2018 - l’addio del Brasile è il flop del calcio sudAmericano : semifinaliste tutte europee - non succedeva da 2006 e 1982! E’ la 5ª volta nella storia - e la cabala premia l’Inghilterra… : Con l’addio del Brasile, i Mondiali di Russia 2018 diventano la 5ª edizione della storia della Coppa del Mondo ad avere semifinaliste tutte europee. L’eliminazione simultanea di Uruguay e Brasile per mano di Francia e Belgio, infatti, delinea il flop del calcio sudamericano, mai così male quanto negli ultimi 12 anni. Già nel 2006, infatti, tutte le semifinaliste furono europee, mentre nel 2010 il solo Uruguay era arrivato in ...