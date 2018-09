Lady Diana avrebbe una figlia segreta di nome Sarah che potrebbe aspirare al trono

Blastingnews

: Regno Unito, 21 anni fa moriva Lady Diana: la principessa più amata - SkyTG24 : Regno Unito, 21 anni fa moriva Lady Diana: la principessa più amata - Corriere : 31 agosto 1997, a Parigi muore Lady Diana. Dove eravate quel giorno? - RadioItalia : Lady Diana non ti dimenticheremo mai! <3 #LadyDiana -

(Di sabato 1 settembre 2018) Sono trascorsi ormai 21 anni dalla scomparsa die i pettegolezzi su di lei non si sono ancora placati. Proprio in questi ultimi periodi è giunta un'indiscrezione che parla di una presuntanascosta della principessa triste. La giovane si chiamerebbe37 anni e vivrebbe negli Stati Uniti. La nota rivista di gossip Novella 2000 ha ricostruito la storia tramite documentazioni e dichiarazioni. Secondo varie voci, prima delle nozze reali con Carlo d'Inghilterra, la Regina Elisabetta si sarebbe accertata chesi sottoponesse ad una visita medica per controllare che fosse illibata e fertile in modo da garantire un erede albritannico. Così, la fece visitare dal ginecologo di Corte, Sir George Pinket, che le asportò due ovuli e li fecondò con il seme di Carlo. Ipotesi sulla nascita di, lanascosta diD L'esame ebbe successo, in quanto ...