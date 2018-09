La Var vuole un pari ma ci pensa Cutrone E Gattuso finalmente può fare festa

Ilaria Cucchi vuole vedere Salvini - il Ministro risponde : “Andrò a troVare la famiglia” : Ilaria Cucchi: “Dedico il film su mio fratello a Matteo Salvini”. Il Ministro: “Lo andrò a vedere e incontrerò la famiglia” La pellicola che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi è in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ilaria Cucchi: “Chiedo al Ministro Salvini un incontro pubblico” “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ...

Var : Cairo - ci vuole regola più chiara : ANSA, - TORINO, 28 AGO - "Sono sempre stato un grande sostenitore della Var, ma le cose vanno sempre messe a punto". Urbano Cairo torna sulle polemiche post Torino-Roma, in cui i granata protestarono ...

Venezuela - stato del Brasile vuole chiudere la frontiera. “Campi profughi per chi scappa”. Lanciato il “boliVar sovrano” : “È necessario aprire un campo per rifugiati, non si può lasciare che questa gente riempia gli spazi vuoti di Pacaraima. Non si può lasciare che queste persone stiano per strada a fare i loro bisogni fisiologici”. Secondo la polizia brasiliana sono 460 i Venezuelani che ogni giorno continuano ad attraversare il confine nello stato brasiliano di Roraima e il candidato alle presidenziali del 7 ottobre Jair Bolsonaro ...

Il Pd vuole la legge Mancino su Facebook : "EleVare pena a 3 anni di galera' : Altro che eliminare la vecchia legge Mancino, come proposto dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Il Pd la vuole "raddoppiare", nel senso che intende applicarla pure su Facebook.A presentare la proposta di legge in Senato è stata Paola Boldrini, senatrice del Pd, ed è stata condivisa anche da Valeria Fedeli e dal vicecapogruppo dem, Franco Mirabelli. Di cosa si tratta? Per riassumere, i piddini vorrebbero applicare la legge Mancino anche ...

La Cina vuole arriVare prima di tutti sui sistemi di sorveglianza di massa : E ha trovato il modo per farlo: sfruttare i dati biometrici dei volti degli africani, vendendo le proprie tecnologie allo Zimbabwe The post La Cina vuole arrivare prima di tutti sui sistemi di sorveglianza di massa appeared first on Il Post.

Milan - Carlos Bacca vuole tornare al Villareal e il club rossonero ne approfitta per arriVare a Samu Castillejo : Dopo una stagione deludente al Villareal , Carlos Bacca è ora tornato al Milan e non intende restare. Infatti, l'attaccante colombiano ha espresso più volte la sua volontà di tornare nel club spagnolo ...

Atletica - Europei 2018 : prime medaglie dalla 50 km di marcia. Assente Diniz - Toth favorito. L’Italia vuole proVarci : La 50 km di marcia maschile assegnerà le prime medaglie agli Europei 2018 di Atletica leggera nella giornata di martedì 7 agosto: partenza alle ore 08.35 anche per evitare il grande caldo che potrebbe colpire Berlino nelle ore centrali del giorno. La prova più lunga dell’intero calendario è come sempre indecifrabile e l’epilogo è più incerto che mai: lo sforzo del tacco e punta, prolungato per quasi quattro ore, potrebbe mettere allo ...

Il lato ‘umano’ di LaVar Ball : “LeBron James è il migliore! Avete visto l’I Promise School? Vuole restituire il favore” : LaVar Ball esalta LeBron James, non soltanto per le qualità sportive, ma anche per il suo lato umano ed applaude l’iniziativa della I Promise School Intervistato nel corso del ‘The Bill Leff e Wendy Snyder Podcast’, LaVar Ball ha fatto notizia come sempre. Il padre di Lonzo Ball, per una volta, non ha creato alcuna polemica, limitandosi ad omaggio il miglior giocatore dell’era attuale dell’NBA: a suo dire, ...

THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni e diretta 31 luglio 2018 : Kalu vuole salVare il suo paziente : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 31 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Claire fa un grave errore con un paziente in sala operatoria; Lea abbraccia Shaun.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:48:00 GMT)

La F1 vuole salVare la Force India. Ma tre team… : Sembra che tre team possano rendere più complessa la vendita e il salvataggio della Force India. La squadra con sede a Silverstone è stata messa in amministrazione controllata, ma ci sono diversi potenziali compratori. Tutti i team devono però concordare che i nuovi acquirenti abbiano accesso a tutti i diritti della Force India, inclusi i […] L'articolo La F1 vuole salvare la Force India. Ma tre team… sembra essere il primo su ...

Gentiloni : Ondata populista pericolosa e il peggio deve ancora arriVare. Ci vuole una grande alleanza per fermare Di Maio e Salvini : Sui mercati è tornato il rischio Italia, nonostante i fondamentali della nostra economia siano buoni. Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si ...

A Verona la Lega vuole approVare due mozioni contro il diritto di aborto : A Verona è battaglia in consiglio comunale per la discussione di due mozioni di chiaro stampo anti-abortista. Possibile: "Gli amici del ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, sono entrati in azione, cercando l'assalto al diritto dell'aborto. Vogliono colpire la legge 194".Continua a leggere

Se si vuole salVare l'Europa va ripensato il Trattato di Maastricht : I numeri di finanza pubblica in mano al ministro dell'Economia Tria, parlano chiaro. Tra clausole Iva da disinnescare , 12,4 miliardi, , spese indifferibili da rifinanziare , 3-4 miliardi, e ...