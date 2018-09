La Spezia | fulmine colpisce la chiesa di Beverino | crolla campanile

Maltempo a La Spezia - un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : Una parte del campanile di Beverino (La Spezia ) è crollato dopo essere stato colpito da un fulmine . parte della sommità della struttura è precipitata a terra sulla strada provinciale, senza però coinvolgere nessun passante. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l'area.Continua a leggere

La Spezia - crolla parte del campanile della chiesa a Beverino : colpito da un fulmine : È crollata una parte del campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia, per via di un fulmine che ha colpito l’edificio nella notte tra venerdì e sabato. I vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 della notte, hanno accertato che nessuna persona è rimasta coinvolta. Una parte della sommità del campanile è infatti precipitata proprio sulla strada provinciale sottostante, ma fortunatamente ...