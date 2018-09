La sfilata del governo gialloverde nella roccaforte di banchieri e poteri forti

sfilata buonista della sinistra. In piazza l'odio contro Salvini : Si sono radunati in piazza San Babila. Dopo la Sfilata a bordo della Diciotti, la sinistra torna in passerella a Milano per opporsi all"incontro in prefettura tra Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban.Nella piazza "anti-sovranista" e "anti-razzista" c"è un po" di tutto. Il motto? "Europa Senza Muri". All"appuntamento, lanciato da "Insieme senza muri" e "Sentinelli di Milano", hanno risposto "presente" il Pd milanese (senza Martina), ...

Il Gavorrano si presenta ai tifosi : cena e sfilata delle squadre : Gavorrano, 21 agosto 2018 - Il Gavorrano si presenta ai tifosi: domani cena alla Casa del Popolo con tutte le squadre rossoblù. Il Gavorrano si presenta ai propri tifosi. Mercoledì sera, con cena a ...

Hamburger e selfie : la sfilata dei ministri al party dell’Ambasciata americana : Salvini, Di Maio, Tria, Fontana ma anche l’ex premier Gentiloni: tanti i politici presenti alla festa a Villa Taverna per il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti Salvini, Di Maio, Tria, Fontana ma anche l’ex premier Gentiloni: tanti i politici presenti alla festa a Villa Taverna per il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti

Dietro le quinte della sfilata di Kim Jones al debutto per Dior : Nell’autobiografia “Christian Dior & Moi”, lo stesso Christian Dior suggeriva che ci sono due Dior: l’uomo e il mito. Il primo era Monsieur Dior in persona, il secondo era rappresentato dalla Maison, nata nel 1947. Così al debutto come direttore creativo per Dior Homme, lo stilista Kim Jones ha scelto di reintereptare i codici dello stesso Christian Dior e rendere omaggio alle due facce del grande couturier francese. ...