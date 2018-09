La scienza fa paura agli ignoranti La lezione di Luca Cavalli Sforza

agi

(Di sabato 1 settembre 2018) Ognuno di noi possiede caratteristiche uniche come l’altezza, il peso, la postura, la quantità di pelo sul corpo, il naso prominente, l’aspetto, il modo di pensare ecc. che lo differenziano dindividui di altre specie ma anche della stessa specie. È possibile naturalmente che alcuni di questi “caratteri” (ad esempio, il senso di humor, l’aspetto, il colore degli occhi) sono condivisi con altri individui della stessa specie (i genitori, i fratelli), mentre altre caratteristiche come la colonna vertebrale, le ghiandole mammarie, sono condivise con altri rappresentanti della classe dei mammiferi. Tutti questi caratteri sono ereditari cioè trasmessi biologicamente di generazione in generazione attraverso specifiche unità di informazioni definite “geni”. I geni contengono le istruzioni per costruire cellule, tessuti, ...