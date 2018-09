La Perdonanza Celestiniana nella storia dell’Aquila

Perdonanza Celestiniana - successo per i Bandierai dei Quattro Quarti : ...i tamburini, chiarine, bandiere, i collaboratori, i genitori che si impegnano a costruire gli spettacoli e che animano l'associazione. Un grazie va a chi immortala con fotografie e video questi ...

Perdonanza Celestiniana - domani il Corteo della Bolla e l'Apertura della Porta Santa : L'Aquila - Prenderà il via alle 16 di domani , da Palazzo Fibbioni (San Bernardino), il Corteo storico della Bolla del Perdono, momento centrale della 724esima Perdonanza Celestiniana . Il Corteo attraverserà corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, corso Federico II, viale Francesco Crispi, viale di Collemaggio, fino a giungere sul sagrato della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Qui il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ...

Riconciliazione - rinascita e famiglia. Al via la 724" Perdonanza Celestiniana" : La programmazione spazierà da spettacoli di carattere ludico-ricreativo a momenti culturali, e conterà sul coinvolgimento di personaggi che lasceranno la propria esperienza personale anche nei giorni ...

Perdonanza Celestiniana - la Dama della Bolla sarà l'olimpionica Paola Protopapa : L'Aquila - L'atleta Paola Protopapa sarà la ' Dama della Bolla ' della 724/a edizione della Perdonanza Celestiniana , in programma all'Aquila dal 23 al 29 agosto. Medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici estivi di Pechino 2008 nel canottaggio quattro con misti LTA insieme a Luca Agoletto, Daniele Signore, Graziana Saccocci e al timoniere Alessandro Franzetti, è romana di nascita e da oltre dieci anni vive a ...

Perdonanza Celestiniana : la 724esima dal 27 al 29 agosto : All’Aquila un ricco calendario di appuntamenti per la Settimana del Perdono. La 724esima Perdonanza Celestiniana: dal 27 al 29 agosto. Concerti, eventi e l’apertura della Porta Santa per celebrare il primo giubileo della storia. Anche quest’anno, come ogni estate negli ultimi 724 anni, durante le giornate del 28 e 29 agosto all’Aquila si celebrerà la rievocazione della Perdonanza Celestiniana, l’indulgenza plenaria perpetua che Celestino V ...