La confessione di Laura Pausini alla vigilia del tour nei palasport | “Ho pensato di

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: La confessione di @LauraPausini alla vigilia del tour nei palasport: 'Ho pensato di lasciare l'Italia' - riccioale19 : RT @OptiMagazine: La confessione di @LauraPausini alla vigilia del tour nei palasport: 'Ho pensato di lasciare l'Italia' - OptiMagazine : La confessione di @LauraPausini alla vigilia del tour nei palasport: 'Ho pensato di lasciare l'Italia'… - LiveSicilia : Una follower mette in dubbio la virilità del noto attore e la consorte non le manda a dire Leggi i particolari su… -

(Di sabato 1 settembre 2018) A qualche giorno dall'avvio delnei, arriva ladisul suo futuro in Italia. L'artista di Solarolo ha infatti ammesso di voler lasciare il suo paese d'origine per trasferirsi all'estero, ma di avere un buon motivo per restare. Sentita da Corriere della Sera,ha rivelato di essersi stancata della troppa importanza data al gossip e di averdi andare via dall'Italia. L'unico motivo che l'avrebbe spinta a restare sarebbe l'affetto del suo pubblico, che in tutti questi anni l'ha sostenuta in ogni scelta compiuta in ambito personale e professionale. L’Italia è il Paese dove vendo più dischi e dove faccio i concerti più grandi, ma se non fosse per il mio pubblico ammetto che a volte hodi andarmene, perché arrivano giorni nei quali ti senti più fragile, dove ti senti insicuro e ti sembra di non poter sopportare ...