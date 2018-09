La Cina spegne i videogiochi | Sempre più bambini miopi

ilgiornale

: RT @rico6868: @anarcomico Nessuno dei suddetti: Proiettile alla nuca, come in Cina: spegne la lampadina in un nanosecondo. - GiorgioMoltedo : RT @rico6868: @anarcomico Nessuno dei suddetti: Proiettile alla nuca, come in Cina: spegne la lampadina in un nanosecondo. - moraldo48 : #Tria in #Cina fa il pompiere e spegne gli incendi appiccati ogni giorno dall'ex felpino #Salvini e dal sor Tentenn… - rico6868 : @anarcomico Nessuno dei suddetti: Proiettile alla nuca, come in Cina: spegne la lampadina in un nanosecondo. -

(Di sabato 1 settembre 2018) Questo per dire che lanon è solo il mercato numero uno al mondo per isu cellulare e PC, ma è, a questo punto sarebbe meglio dire sarebbe, in espansione. Niente da fare, il ...