La cibernetica di Norbert Wiener | 70 anni dopo

meteoweb.eu

(Di sabato 1 settembre 2018) “70(l’originale è del 1948), pregevole ristampa, un compendio con i principali capitoli ( a volte lievemente aggiornati, oltre a brani topici selezionati), di uno dei libri del Novecento che hanno cambiato il mondo. In questo libro oggi deliziosamente vintage, quasi tutte le anticipazioni della rivoluzione elettronica e poi informatica che sarebbe venuta, fino ai nostri giorni: tra nuovo paradigma della comunicazione,l’interazione uomo-macchina, fino a automazione e robotica, AI (Intelligenza Artificiale), Telelavoro e persino Internet e Social Network, Big Data inclusi…. Già bestseller insolito e contro le previsioni del tempo (linguaggio si generalista e intrigante ma specialistico) francamente dovrebbe essere tra i testi obbligati per qualsiasi facoltà della comunicazione o storia della scienza (se non di estetica per il contemporaneo ...