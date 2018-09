Juventus | Ronaldo ancora a ‘secco’ | l’allenatore Allegri commenta così

Ronaldo non si sblocca - ma la ricca Juventus operaia vince ancora - : ... a Verona, Pjanic e Mandzukic contro la squadra di Inzaghi, mentre a piegare l'orgogliosa resistenza della squadra di D'Aversa sono ancora il croato e Blaise Matuidi, l'unico campione del mondo della ...

Matuidi fa volare la Juventus : 2-1. Cristiano Ronaldo a secco anche a Parma : Parma - La superiorità della Juventus emerge sempre. Non subito, ma emerge: quando gli avversari iniziano a pagare una prima parte di gara tirata al massimo per stare dietro i bianconeri, quando ...

VIDEO Highlights Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi regalano la vittoria - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nella terza giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini in una partita davvero molto complicata: Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ ma Gervinho ha pareggiato e allo scadere del primo tempo Rigoni ha avuto anche l’occasione per il vantaggio. Nella ripresa allora ci ha pensato Matuidi a garantire la terza vittoria consecutiva su assist di ...

Serie A - Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...

Pagelle Parma-Juventus 1-2 : tutti i voti. Decisivi Mandzukic e Matuidi - Cristiano Ronaldo non segna : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Tardini e hanno così infilato la terza vittoria consecutiva, utile per confermarsi in testa alla classifica. Mandzukic ha aperto le marcature, Gervinho ha pareggiato, poi nella ripresa è arrivato il gol decisivo di Matuidi. Di seguito le Pagelle di Parma-Juventus. PARMA: Sepe: ...

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo ancora a secco nel primo tempo : medicazioni a bordo campo per Cr7 [VIDEO] : medicazioni in campo per Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine del primo tempo di Parma-Juventus Il primo tempo dell’anticipo di questa sera della terza giornata di Serie A tra Parma e Juventus è terminato sulla parità. Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ di gioco, ma il Parma è riuscito a pareggiare i conti nel 33′ con Gervinho. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol, anche se un colpo di testa ...

LIVE Pagelle Parma-Juventus in DIRETTA : Cristiano Ronaldo a caccia del primo gol - bianconeri favoriti. Tutti i voti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Parma-Juventus, match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019. Anticipo serale di lusso allo Stadio Tardini, gli emiliani sono tornati nel calcio che conta e ospitano i Campioni d’Italia che vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Chievo e Lazio. I bianconeri sono attesi da un importante esame nella lunga corsa verso lo scudetto, gli ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 0-0 : Ronaldo sfida Gervinho - Ducali in cerca dello sgambetto alla Vecchia Signora : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

Parma-Juventus Diretta Serie A Live Cristiano Ronaldo : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Tardini'. PROBABILI FORMAZIONI PARMA , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Stulac, Grassi; Gervinho, Inglese, ...

Juventus - la vera storia del premo negato a Cristiano Ronaldo : In passato, però, il premio di migliore giocatore Uefa non aveva tenuto conto del Mondiale , tant'è che nel 2014 è stato assegnato proprio a Ronaldo , reduce da una Coppa del mondo mediocre, ...

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo in pericolo! Alla stazione un tifoso scavalca e prova l’assalto : la sicurezza lo placca [VIDEO] : Momenti concitati per l’arrivo di Cristiano Ronaldo Alla stazione di Parma: un tifoso prova a scavalcare un muretto ed eludere la sicurezza, ma i bodyguard gli impediscono di arrivare a contatto con CR7 La Juventus sceglie di arrivare a Parma in treno e la stazione si riempie di tifosi. Tanta la curiosità e l’attesa di vedere dal vivo lui, Cristiano Ronaldo, per la prima volta nella città romagnola. Qualche tifoso ha pensato ...