calcioweb.eu

: @Federico3607 Ovviamente non mi riferisco a queste prime 3 uscite o almeno non solo, ma complessivamente nei suoi 2… - marrus91 : @Federico3607 Ovviamente non mi riferisco a queste prime 3 uscite o almeno non solo, ma complessivamente nei suoi 2… - satirassy : @MelaraGabriella va bene vincere, va bene portare a casa i tre punti, ci mancherebbe altro, ma da una squadra come… - zazoomblog : Juventus almeno uno tra Dybala e Douglas Costa deve giocare sempre: Parma Gervinho è impressionante - #Juventus… -

(Di sabato 1 settembre 2018) E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontateche hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato dae nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è determinante per caratteristiche, Ronaldo presto sarà decisivo mentreuno traesserein campo, in particolar modo l’ex Bayern dopo l’ingresso in campo è stato decisivo. Bernardeschi ha disputato una buona gara ma lasciare in panchina due calciatori comeè un lusso che Allegri non può permettersi. Nelè già devastante, partita impressionante per l’ex Roma. E ...