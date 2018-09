Juve | retroscena su Pjanic | richiesta di Lopetegui

Cannavaro alla Gazzetta : 'Juve senza rivali - Ancelotti farà bene. Vi racconto un retroscena' : «Il problema è per papà Pasquale e le sue abitudin i» scherza il capitano azzurro che alzò la Coppa del Mondo a Berlino. L'ex difensore ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Eccone alcuni passi ...

Retroscena bianconero : il “veto” di Max Allegri che ha cambiato il mercato della Juve : Massimiliano Allegri ed un suo veto hanno condizionato le mosse di mercato della Juventus durante la calda estate targata Marotta-Paratici Massimiliano Allegri, pur negando spesso e volentieri il tutto, ha un ruolo fondamentale nel calciomercato della Juventus. Paratici e Marotta infatti, si confrontano sempre col mister per capire le mosse da mettere a segno sul mercato ed anche le cessioni per far cassa. E’ stato così anche in ...

Marchisio-Juventus - il retroscena amaro nelle parole del padre : “dispiaciuti - Claudio aspettava ma…” : Marchisio lascia la Juventus dopo un’intera carriera passata in maglia bianconera: nelle parole del padre si vede l’amarezza di un addio ‘obbligato’ Una delle ultime bandiere del calcio italiano, forse fin troppo sottovalutato. Dopo 25 anni passati con la maglia della Juventus, nella quale è arrivato da bambino ed è diventano principe e pluricampione d’Italia, Claudio Marchisio, nella prossima stagione, non ...

Inzaghi prova a rianimare la Lazio prima della Juve : il retroscena : Il mister, come riporta il Corriere dello Sport, in vista della gara contro la Juventus, dovrà lavorare molto sulla testa dei suoi giocatori per provare a togliere paura e insicurezze. Già ha ...

Calciomercato Juventus - il retroscena : urla al Melià - il Palermo furioso con i bianconeri : Calciomercato Juventus – Le ultime ore di Calciomercato sono state caldissime, anche per la Juventus. Il club bianconero ha lavorato con largo anticipo, l’ultimo giorno chiuse alcune operazioni minori e non sono mancati momenti di nervosismo. Tensione per l’attaccante Luca Clemenza, il calciatore sembrava ad un passo dal Palermo, dietrofront invece del club bianconero che ha deciso per la cessione di Clemenza in prestito ...

Amara delusione - Marchisio e i retroscena dell’addio alla Juve : ecco come sono andate le cose : Numerosi i confronti tra la società e il centrocampista italiano, che non ha lasciato il club che lo ha cresciuto come avrebbe voluto L’arrivo di Ronaldo è stato il primo segnale, seguito poi da una serie di situazione ambigue che hanno spinto Claudio Marchisio a dire addio alla Juventus. LaPresse/Fabio Ferrari L’avvento del portoghese ha spinto i dirigenti bianconeri a sfoltire la rosa e a diminuire il monte ingaggi, ...

Calciomercato Juventus - tutti i retroscena dell'affare Cristiano Ronaldo : ... portando il club di Torino a compiere quel definitivo salto verso una dimensione da top club europeo sorprendendo il mondo intero. Un affare, quello legato al cosiddetto "colpo del secolo", che l'...

Tutti i retroscena : così la Juventus ha preso Cristiano Ronaldo : TORINO - Il colpo del secolo è stata l'operazione più facile dell'estate per la Juventus . Paradossale, ma vero. Perché a distanza di mese dallo sbarco di CR7 in bianconero emergono i retroscena dell'...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - Salvatore Laiacona racconta il portiere Leonardo Loria : “un sogno giocare con Cristiano Ronaldo” - poi il futuro ed un retroscena : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, obiettivi importanti per il club bianconero che si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Nella giornata di ieri partita amichevole a Villar Perosa, protagonista Cristiano Ronaldo autore del gol che ha aperto le marcature, in rete anche Dybala con una doppietta e Marchisio, il portoghese ha anche procurato l’autogol del 2-0, la ...

Leonardo Bonucci day - presentazione/ Juventus : "mi mancava casa" - il retroscena sullo sgabello di Oporto : Bonucci alla Juve, oggi la presentazione: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : svelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - retroscena firmato Mijatovic : ecco il vero motivo dell’addio al Real Madrid : Perchè Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid? Il retroscena firmato Mijatovic: rapporti tesi con il presidente Florentino Perez alla base dell’addio L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato giudicato il colpo del secolo. Ma fra i tanti discorsi relativi all’arrivo di CR7 in bianconero, in pochi si sono chiesti quali fossero i Reali motivi che abbiano portato il portoghese lontano da Madrid. Non solo una ...

Milan - il retroscena su Bonucci alla Juve : già a dicembre... : Il rapporto tra il Milan e Leonardo Bonucci è al capolinea. Già a fine dicembre scorso, scrive La Gazzetta dello Sport , il difensore sentiva puzza di bruciato sul fronte societario, poi ha resistito per giocarsela fino in fondo. Ma quando la dirigenza cinese ha fatto spazio a Elliott non sono state fatte ...

Juve - ecco un retroscena sul blitz del Chelsea a Milano : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di mercoledì sera si è tenuto a Milano il blitz di Marina Granovskaia con il ds della Juventus, Fabio Paratici. La donna di punta del Chelsea sta trattando Rugani e Higuian con i ...