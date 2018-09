Juve | apre primo store bianconero a Roma

Juventus - a Roma apre il primo store bianconero : Roma - Nel giorno della seconda trasferta bianconera della stagione è stato ufficialmente aperto il primo Juventus store della capitale. L'iniziativa è nata per avvicinare al mondo dei campioni d'Italia i tantissimi tifosi del centro e sud della penisola. Per la prima volta verrà infatti replicato il modello degli store presenti a Torino, in modo da poter vivere a pieno l'...

A Roma apre uno Juventus Store. Proprio davanti a quello giallorosso : La rivalità ora diventa anche cittadina. La Juventus sta per aprire uno store a Roma, e Proprio di fronte a un punto vendita ufficiale del club giallorosso. Accade a via Nazionale dove, al civico 55, ...

sempre Juve-Napoli : già si riapre a distanza lo scontro scudetto : La Gazzetta dello Sport spiega perché potrebbe essere ancora Juventus-Napoli lo scontro per lo scudetto: 'Non è uno scherzo passare dal calcio scientifico di Sarri a quello più 'libero' di Ancelotti , almeno per chi ha ...

Diretta/ Juventus A Juventus B (risultato live 1-0) streaming video e tv : apre Cristiano Ronaldo! : Diretta Juventus A Juventus B info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della classica partita amichevole in famiglia (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:11:00 GMT)

Pazza Juventus - si riapre la pista Marcelo : Real Madrid ad un bivio - la situazione : Marcelo potrebbe essere il prossimo colpo della Juventus, il secondo dal Real Madrid dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo Il Real Madrid è ad un bivio che potrebbe cambiare radicalmente la propria storia. Florentino Perez dovrà decidere se effettuare o meno un cambio generazionale massiccio dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Sono infatti diversi i calciatori che stanno chiedendo l’addio durante questa estate, oltre a ...

La Juve sbarca nel basket? L'Eurolega apre : gli indizi e lo scenario : Alle tante indiscrezioni, ai tanti indizi che hanno avvicinato la Juventus al mondo del basket, si sono unite oggi le fondamentali parole di Jordi Bartomeu, presidente di Eurolega , la più importante manifestazione per club del continente quando si parla di pallacanestro. I ...

Serie A. Apre Chievo-Juventus il 18 agosto alle ore 18 : Il battesimo in Serie A di Cristiano Ronaldo sarà Chievo-Juventus in programma il 18 agosto alle ore 18. E’ questo

Serie A 2018-2019 : definite le prime tre giornate. Calendario - programma - orari e tv : apre Chievo-Juventus sabato 18 agosto : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. C’è tanta curiosità sulla prima giornata del massimo campionato italiano di calcio che prenderà il via subito dopo Ferragosto in una settimana tipicamente di ferie e che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e tifosi sotto l’ombrellone, in montagna o in città. Ad aprire le danze sarà la Juventus: i Campioni d’Italia saranno impegnati contro il Chievo a ...

Juventus - Higuain apre al prestito : è più vicino al Milan : MilanO - Gonzalo Higuain è sempre più vicino al Milan . Dopo le quattro ore di trattativa di questa notte è arrivato il 'sì' dell'attaccante argentino, che sblocca anche lo scambio fra Leonardo ...

Calciomercato Fiorentina - la Juventus apre al prestito per Pjaca : Sturaro nell'affare : Uno spiraglio dopo giorni di chiusure, l'operazione Pjaca alla Fiorentina potrebbe davvero sbloccarsi. La Juventus infatti ha aperto al prestito con diritto di riscatto messo sul tavolo dalla ...

Calciomercato Juventus – Pogba fa impazzire i tifosi : il sogno di giocare con Cristiano Ronaldo apre ad un ritorno in bianconero : Paul Pogba verso un clamoroso ritorno alla Juventus? Dalla spagna lanciano la bomba: la voglia di giocare con Cristiano Ronaldo potrebbe far scoccare nuovamente la scintilla Ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. Dopo la clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di Leonardo Bonucci, si fa largo un’altra possibile ‘marcia indietro’, quella di Paul Pogba. Dalla Spagna ‘Marca.com’ lancia la ...

Juventus - Pogba apre concretamente al ritorno : resta un solo ostacolo : Pogba apre concretamente AL ritorno- Paul Pogba apre concretamente al ritorno alla Juventus. Un ritorno confermato sulla prima pagina odierna di “TuttoSport“. “Pogba chiama la Juve“: questo il messaggio evidenziato dai colleghi torinesi. Un messaggio che potrebbe trasformarsi in concreta realtà. Il centrocampista francese sarebbe pronto a dire addio al Manchester United a causa del […] L'articolo Juventus, Pogba ...

