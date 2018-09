Judo | European Cup 2018 | Augusto Meloni in trionfo a Bratislava! Terzo posto per Martina

Judo - European Open 2018 : Alessandra Prosdocimo splendida terza a Minsk - quinto posto per Rosetta Melora : Podio azzurro a Minsk, dove è andata in scena una tappa dell’European Open 2018, preludio agli European Games del prossimo anno. Alessandra Prosdocimo ha conquistato il terzo posto nella categoria -70 kg, ottenendo il suo primo podio in un Open al termine di un torneo condotto ad altissimi livelli. L’azzurra si è imposta sulla kazaka Salykova, che ha incassato tre sanzioni, e sulla canadese Renaud-Roy, rimontando un waza ari, prima ...

Judo - Grand Prix Budapest 2018 - Giovanni Esposito Quinto. Corsale terzo nell’European Cup Junior a Cluj Napoca : Non basta il buon quinto posto di Giovanni Esposito (-73 kg) a cancellare un Grand Prix che per l’Italia sembra essere stregato. Dopo il venerdì nero di ieri, prima giornata di competizioni, anche il sabato non si è tinto d’azzurro. Unico squillo di questa due giorni di Judo internazionale il quinto posto di Giovanni Esposito che, grazie anche ai ripescaggi, arriva a giocarsi la finale per il bronzo. Il Judoka azzurro è partito in ...

Judo - European Cup junior 2018 : Martina Esposito seconda a Berlino! Quattro ippon per l’azzurra - poi la resa contro la Taimazova : L’Italia si tinge di rosa a Berlino, in occasione della tappa di European Cup junior 2018. Martina Esposito ha conquistato un fantastico secondo posto al termine di una gara davvero entusiasmante, realizzando un percorso da favola nella categoria -70 kg con Quattro vittorie tutte per ippon. A finire nella morsa della scatenata azzurra sono state la tedesca Neuhold, la francese Lebretob, l’israeliana Goshen e la britannica Petersen ...

Judo - European Cup junior 2018 : pioggia di medaglie! Luca Caggiano oro. Martelloni - Cala Lesina e Mella argento : È letteralmente una pioggia di medaglie quella che oggi gli azzurri del Judo hanno ottenuto all’European Cup junior di Paks, Ungheria. Su tutte brilla la medaglia d’oro di Luca Caggiano che è salito sul gradino più alto del podio della sua categoria, i 66 kg. Una corsa trionfale la sua, con cinque vittorie che l’hanno portato dritto in finale contro il compagno di squadra Edoardo Mella. “La gara è andata come speravo“, ha ...

Judo - European Cup junior 2018 : Martina Castagnola trionfa a Paks! Secondo posto per Federica Luciano : Una vittoria e un Secondo posto per l’Italia a Paks, in Ungheria, dove è in corso una tappa dell’European Cup junior 2018. A trionfare nel torneo magiaro è stata Martina Castagnola, che ha conseguito il primo posto nella categoria -52 kg, battendo in successione l’ucraina Bezatosna, la britannica Piechota e la connazionale Matilda Avila in un derby fratricida, prima di superare in finale la tedesca Ballhaus e salire sul gradino ...

Judo - Luigi Brudetti d’oro nella European Cup Junior : Dalla Europen Cup Junior di Gdynia, Polonia, arriva una medaglia e arriva del metallo più prezioso. Luigi Brudetti, napoletano che il prossimo 25 luglio compirà vent’anni, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria 66 kg. Una cavalcata trionfale la sua con cinque vittorie nelle quali ha sconfitto nell’ordine Przemyslaw Litwin (Pol) per ippon, Suheyl Uyar (Ola), Daniil Voroteliak (Ucr) ippon, Dzmitry Muzhaila (Blr) ed in finale ...