Jessica Alba e Honor | Milano mon amour

(Di sabato 1 settembre 2018) Una vacanza in giro per l’Italia tra shopping, bellezze artistiche e scorpacciate di delizie locali., 37 anni, ha deciso di trascorrere così, in compagnia della primogenita, 10 anni, gli ultimi giorni dell’estate. A Firenze, prima tappa del loro soggiorno nel Belpaese, madre e figlia hanno visitato il museo dell’Accademia e il giardino di Boboli, hanno seguito una lezione di cucina da Mama Florence e hanno cenato al ristorante La Giostra: «La bambina ha preso un piatto di pappardelle al cinghiale e io un filetto mignon con tartufo», ha scritto estasiata su Instagram l’attrice americana. https://www.instagram.com/p/BnBsfPwBGgH/?taken-by=Adessosono a, come documentano le foto in cui fanno acquisti per le vie del centro. Ma oltre alle immagini paparazzate ci sono i tanti scatti postati dalla diva. Per esempio quello in piazza Duomo in ...