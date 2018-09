Blastingnews

: : #Jesolo: bufera su post poliziotto, '15enne se l'è cercata'. Ma su Fb ne aveva per tutti, frasi choc su migranti… - Agenzia_Ansa : : #Jesolo: bufera su post poliziotto, '15enne se l'è cercata'. Ma su Fb ne aveva per tutti, frasi choc su migranti… - Adnkronos : Stupro #Jesolo, post choc di un poliziotto - InformazioneOK : Jesolo, poliziotto su Facebook: 'la 15enne se l'è cercata'; Selvaggia Lucarelli risponde -

(Di sabato 1 settembre 2018) Continua a far discutere la vicenda del presunto stupro ai danni di una quindicenne su una spiaggia di. L'accusa della violenza ai danni della ragazza è caduta su un senegalese, tale Mohamed Gueye (25 anni) adesso in carcere in quel di Venezia. L'uomo ha ammesso di aver fatto sesso con la giovane, ma sostiene che lei al momento del rapporto fosse consenziente, dunque secondo il suo parere verrebbe a mancare il capo principale d'accusa, la costrizione che avrebbe portato alla violenza. Una versione che, però, non sarebbe condivisa dagli inquirenti che nei confronti del giovane africano avrebbero prove inequivocabili. Il caso è ovviamente destinato a scatenare polemiche, ma i recenti risvolti sono assolutamente inattesi dopo quanto postato suda un, nonché esponente sindacale della categoria. Maistro su: 'Una storia vecchia come il mondo' Mauro Maistro, ...