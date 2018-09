Italia | i convocati di Mancini

Nations League 2019 - i convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo. Torna Chiellini - Balotelli confermato - 5 novità : Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di calcio, ha diramato le convocazioni per le prime due partite della Nations League 2018-2019. La nostra Nazionale affronterà la Polonia (venerdì 7 settembre a Bologna) e il Portogallo (lunedì 10 settembre a Lisbona) nella neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di ridurre il numero di amichevoli e aumentare la quantità di incontri con i tre punti in palio. Mancini, dopo le ...

Italia - cinque novità tra i convocati per la Nations League : c'è Pellegri : Mancini ne chiama 31 per le sfide con Polonia e Portogallo. Prima chiamata anche per Cragno, Lazzari, Biraghi e Zaniolo. Sale dall'Under 21 Barella, torna Chiellini

Croazia : convocati 8 'Italiani' per la Spagna : La Croazia si rinnova. Il ct dei vicecampioni del mondo, Zlatko Dalic ha annunciato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Portogallo del 6 settembre e per l'esordio in Nations League contro la Spagna: soltanto 15 dei 24 'eroi' di Russia ...

Rugby a 7 : i convocati dell’Italia per l’ultima tappa del Grand Prix Series 2018 : Italia del Rugby a 7 pronta all’ultima tappa del Grand Prix Series 2018: azzurri che saranno in scena a Lodz (Polonia) l’8 e 9 settembre. Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha scelto oggi la lista dei sedici che dal 3 al 5 settembre si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti. Questi i convocati: Jacopo ABRAM (Ruggers Tarvisium) Simone BALOCCHI (Patarò ...

Mondiali di volley : i probabili 14 convocati della Nazionale Italiana : Mancano pochi giorni al 9 settembre, data che vedrà l'esordio della Nazionale italiana ai Mondiali 2018 nella incredibile cornice del Foro Italico, davanti ai circa diecimila spettatori previsti per il match che vedrà la nostra rappresentativa affrontare il Giappone. A breve il CT Gianlorenzo Blengini dovrebbe stilare l'elenco definitivo degli atleti che prenderanno parte alla kermesse iridata. I sicuri titolari Dopo l'esclusione un po' a ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia nel salto ostacoli. Grave assenza per Alberto Zorzi : Duccio Bartalucci, selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli, ha reso noti i convocati che prenderanno parte alla prova a squadre dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (Stati Uniti, North Carolina). Si tratterà di un evento fondamentale in ottica Tokyo 2020: le prime sei classificate staccheranno infatti il pass per le Olimpiadi. A rappresentare il Bel Paese saranno Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele ...

Italia Under 21 : i convocati di Luigi Di Biagio per i test con Slovacchia e Albania : Il c.t. Italiano Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida amichevole contro Slovacchia e Albania. Sono stati comunicati i 28 Azzurrini convocati dalla Nazionale Italiana Under 21 per le partite amichevoli del 6 e 11 Settembre contro Slovacchia alla MOL Arena di Dunajska Streda e Albania, cinque giorni dopo alla Sardegna Arena di Cagliari in preparazione dei prossimi Campionati europei che l’Italia ospiterà ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under21 per le amichevoli con Slovacchia e Albania : Quando mancano dieci mesi alla Fase finale del Campionato Europeo Under21 che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la compagine tricolore di Gigi Di Biagio si prepara ad affrontare due amichevoli in vista di questa manifestazione. I match saranno contro la Slovacchia e l’Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ...

Italia Under 19 : i convocati per le amichevoli contro il Portogallo : Le due partite si disputeranno alle ore 17 di venerdì 7 e lunedì 10 settembre: la prima nello Stadio Comunale di Castel San Pietro, differita Rai Sport, e la seconda a Medicina, nell'impianto 'E. ...