Italia | da mercoledì taser in 12 città

US Open 2018 : dopo il mercoledì dei rimpianti l’Italia si aggrappa a Fabio Fognini : C’erano una volta nove azzurri tra tabellone maschile e femminile agli US Open. dopo tre giorni di gioco ne è restato solo uno. Purtroppo è stato un mercoledì davvero funesto per il tennis azzurro nei match di secondo turno dello Slam americano, con quattro sconfitte in altrettante partite. Un match che è la fotografia perfetta della propria carriera. Camila Giorgi è stata sconfitta in due set da Venus Williams al termine di una partita ...

Mercoledì 29 agosto 2018 - le prime pagine dei giornali Italiani : Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto la novità di politica internazionale che si affaccia prepotentemente sulla scena europea: a Milano storico incontro Salvini-Orban, il padre padrone ...

US Open 2018 - tutti gli Italiani in campo mercoledì 29 agosto. Programma - orari e tv : Inizia il secondo turno allo US Open. Gli italiani impegnati oggi a Flushing Meadows saranno sei, di cui quattro in singolare. Le attenzioni sono tutte per Camila Giorgi, che avrà l’onore di calcare il palcoscenico del Louis Armstrong affrontanto Venus Williams. Una sfida affascinante per l’azzurra, con un solo precedente, vinto dall’americana al terzo set (Australian Open 2015). Tre, invece, gli uomini in campo in singolare. ...

Canoa velocità - Europei 2018 : programma - orari - tv e Italiani in gara oggi (mercoledì 22 agosto) : Si aprono oggi con le prime gare della paraCanoa i Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho: nelle acque lusitane, nella sessione mattutina in programma batterie e semifinali di tre specialità, mentre nel pomeriggio stesso discorso per altre quattro specialità. Verranno infine assegnati i primi tre titoli. Sei gli azzurri in acqua oggi: spicca la presenza di Esteban Farias nel KL1, campione iridato in carica, che ha vinto anche gli ultimi ...

Previsioni Meteo Ferragosto - forte maltempo in tutt’Italia tra Martedì 14 e Mercoledì 15 Agosto : gli ultimi aggiornamenti : 1/7 ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di mercoledì 8 agosto : Andiamo a scoprire le speranze di medaglia e il borsino nella giornata di mercoledì 8 agosto agli European Championships 2018. ATLETICA Ore 19.40: salto in lungo maschile Giornata senza troppi sussulti per l’Italia nelle finali in programma. L’unico che può provare a dire la sua sarà Kevin Ojiaku nel salto in lungo. In una gara di livello modesto, servirà comunque superare quota 8 metri per coltivare ambizioni da podio. ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto e tutti gli Italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Sesta giornata degli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: non finiscono le emozioni che si sussegono al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Sarà un’altra giornata piena d’Italia, quella che si snoderà lungo le ore odierne. Si inizierà con i 200 dorso femminili, in cui sono iscritte Margherita Panziera e Carlotta Toni; nei 50 stile libero vedremo invece un poker azzurro capitanato da Luca Dotto e completato da Lorenzo ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e Italiani in gara : mercoledì 8 agosto davvero molto ricco agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino. Si assegnano cinque titoli, l’Italia sarà presente nella finale del salto in lungo con Kevin Ojiaku ammesso con la quarta misura (7.90). Si preannunciano poi delle belle sfide nel disco maschile e del peso femminile, le donne si cimenteranno sui 10000m, si definisce il podio del decathlon. Riflettori puntati sulle qualifiche dell’alto ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e Italiani in gara : Terza giornata degli Europei di Tuffi in arrivo a Glasgow. La giornata offrirà, al mattino, le qualificazioni della piattaforma femminile: per l’Italia si tufferà dai 10 metri Noemi Batki, alla ricerca del ritorno sul podio a tre anni di distanza dal bronzo di Rostock e a sette dall’oro di Torino. Nel caso (più che probabile) di superamento del preliminare, per la Batki le operazioni riprenderebbero alle 15:40, con la finale. In ...

Shakespeare in love - in versione Italiana al Teatro Romano - Verona - mercoledì 25 luglio 2018 - con repliche fino al 28 . Debutto nazionale. : mercoledì 25 luglio 2018, nell'ambito della settantesima Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, è stato in scena Shakespeare in love, in versione italiana, spettacolo tratto dalla ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 25 luglio. Tutti gli Italiani in gara : Settima giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre (sciabola maschile e spada femminile). Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di fioretto femminile e spada maschile AZZURRI IN PEDANA Fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Chiara Cini Spada maschile: Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico ...

SCIOPERO TRENI 21 E 22 LUGLIO 2018/ Ultime notizie : stop TrenItalia e Trenord - e mercoledì tocca a Ryanair : SCIOPERO domani 21 LUGLIO e domenica 22 LUGLIO 2018: info, orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a TRENItalia, Trenord e Ntv-Italo. Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:34:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 18 luglio 2018. Su Italia1 la quinta stagione di Chicago Fire : Chicago Fire Rai1, ore 21.25: SuperQuark La nuova puntata di SuperQuark si aprirà, come sempre, con un documentario della serie Blu Planet della BBC: si scenderà nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline. Con Alberto Angela, poi, si andrà a curiosare nei depositi e nelle soffitte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, scoprendo così una infinità di capolavori, un vero e proprio tesoro nascosto. Marco Visalberghi e ...

Torneo di Campobasso. Italia-Ucraina 92-55. Mercoledì la Finlandia alle 20.30 : ...00 allenamento 24 luglio Trasferimento c/o Hotel dello Sport del CPO 'Giulio Onesti', Roma allenamento 25 luglio Ore 9.00-11.00 allenamento Ore 17.40 Trasferimento a Riga , LAT, Ore 21.50 Arrivo a ...