Italia Cremona Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live scrimmage

3×3 – Finali Nazionali : Cremona Cobram e Ancona campioni d’Italia : Cremona Cobram (uomini) e Ancona (donne) campioni d’Italia 3×3. Le Finali in differita RAI Sport mercoledì 1 agosto dalle 21.23 Una conferma e una sorpresa nelle Finali 3×3 di Riccione 3×3 Italia giunte alle quinta edizione e organizzate dalla FIP e dal promoter FISB. In campo maschile pronostici rispettati con i Cremona Cobram (Damiano Verri, Andrea Negri, Claudio Negri e Carlo Fumagalli) che battono in finale la ...