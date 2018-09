Italia | allarme commercianti | consumi crescono troppo poco

Allarme di Fitch sull’Italia : “Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato” : Con lo spread che arriva sopra quota 290 e manda in rosso Piazzaffari, i tassi sui Btp in rialzo al 3,24% ed il Pil che stenta, il sentiero per la prossima legge di Bilancio si fa sempre più stretto. Le scadenze si avvicinano e sui mercati internazionali l’Italia è osservata speciale. L’agenzia di rating Fitch ieri ha aggiornato il suo giudizio sul...

Allarme di Fitch sull'Italia : "Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato" : Il muro di Tria Il ministro dell'Economia indicando un deficit 2019 all'1,5% contro lo 0,8% concordato punta ad ottenere 10 miliardi di euro di margine in più. I due alleati di governo invece ...

Allerta Meteo - forte maltempo su mezz’Italia : allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allarme spread - l'Italia peggiora anche verso Spagna e Portogallo : E i tempi della politica possono essere, in parte, diversi da quelli dei mercati finanziari. Ma, a lungo andare, un governo saggio dovrà tenere conto dei vincoli che fronteggia. Questi vincoli ci ...

Allarme violenze sessuali in Italia : sono cinque i casi negli ultimi giorni : In questi ultimi giorni dell'estate 2018 si stanno moltiplicando le denunce di violenze sessuali (o tentate tali) in varie città Italiane. I casi dell'ultimo periodo sono cinque e, di questi, ben due sono avvenuti nella conosciuta ed affollatissima Rimini, uno a Jesolo, uno a Como ed uno a Parma. Gli ultimi casi di violenza in Italia In un caso di violenza sessuale avvenuto a Rimini sarebbero implicati anche due allievi poliziotti e la vittima ...

Bimba morta in aereo : cosa è successo sul volo AlItalia Beirut-Roma/ SIS 118 lancia l’allarme defribillatori : Bimba muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:22:00 GMT)

L’allarme dell’Ocse : “Rallenta la crescita del Pil in Italia - unico Paese del G7 a registrare il calo” : L'Italia ha segnato un rallentamento della crescita del Prodotto interno lordo nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno 2018.. A segnalarlo è il nuovo rapporto dell'Ocse diffuso questa mattina. L'Italia è l'unico Paese dell'Area G7 ad aver registrato un rallentamento della crescita nel periodo preso in considerazione dall'organizzazione internazionale.Continua a leggere

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Allarme Unimpresa : in Italia mezzo milione di immobili in dissesto : 'Al di là delle preoccupazioni sul versante della sicurezza, l'area che abbiamo fotografato, ovvero degli immobili catastalmente rovinati, rappresenta una possibile fonte di sviluppo dell'economia, ...

Il vero allarme sicurezza in Italia sono le violenze sulle donne. Lo dicono i dati del Viminale : Le donne denunciano meno perché il fenomeno va migliorando o, come molti casi di cronaca recente sembrerebbero suggerire, perché invece la denuncia viene percepita come inutile se non è seguita da ...

WSJ : allarme Italia. Meglio scappare a gambe levate dai BTP? : ...e su questo concordano anche gli analisti di Unicredit i quali segnalano che i movimenti del debito italiano continuano ad essere guidati dalla fiducia generale del mercato dall'incertezza politica ...

MORBILLO - ALLARME IN EUROPA/ Casi in aumento : la Sicilia la regione Italiana più colpita : Aumentati del 400% i Casi di MORBILLO in EUROPA, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. ALLARME dell'Organizzazione mondiale della sanità(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:10:00 GMT)

L'Oms lancia allarme morbillo : record in Europa e l'Italia è tra i 7 Paesi peggiori : Oltre 41mila adulti e bambini in Europa, sono stati colpiti dalla malattia, nei primi sei mesi del 2018. Cifra che supera i casi registrati in un intero anno, nell'ultimo decennio. E l'Italia, con ...