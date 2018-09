Irina Shayk | l’ex di Cristiano Ronaldo | da spettacolo a Venezia FOTO ...

Irina Shayk : “All’inizio mi scartavano”. Le foto più belle : Il suo nome è tra quelli della nuova generazione di top model, fa impazzire gli uomini (e le donne) per un corpo snello con curve perfette al punto giusto. Eppure Irina Shayk ha dovuto faticare non poco per entrare nell’Olimpo della moda. Di recente, ha raccontato all’Evening Standard Magazine che, all’inizio della sua carriera di modella, il suo fisico le ha sbarrato la strada di alcuni casting, da cui veniva scartata: ...

Irina Shayk : «Quando mi dicevano “non sembri una modella”» : Irina Shayk ha oltre 10 milioni di follower, è una delle modelle più famose al mondo, ha avuto una lunga relazione con Cristiano Ronaldo, che è tutt’altro che è uno sconosciuto, oggi ha una figlia con Bradley Cooper, un altro signor nessuno, ma ha sempre fatto di tutto per tenere la sua vita lontano dai riflettori. Come? Non ha mai parlato dei suoi fidanzati, evita il più possibile i red carpet in coppia, non ha mai condiviso uno scatto di ...