iPhone 9 | tutto quello che sappiamo

Apple - pronti i nuovi iPhone / Ecco tutto ciò che sappiamo prima del lancio : il 3D touch andrà in pensione? : L’attesa per il nuovo evento Apple di settembre, cresce a dismisura. Cosa sappiamo attualmente? A quanto pare, la versione Plus dell'aggiornamento dell' iPhone X sarà seguita da...(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:27:00 GMT)

Unsane - tutto un film pensato per poter girare con un iPhone : Ma perché mai un cineasta noto e con buona credibilità ad Hollywood come Steven Soderbergh gira un film come Unsane? Come mai nello stesso anno in cui ha realizzato La truffa dei Logan (per giunta in totale autonomia, senza studios, ma con star come Daniel Craig, Channing Tatum e Adam Driver e buoni valori produttivi), gira anche qualcosa di molto più piccolo e a basso budget che però non è più audace, più particolare o più soddisfacente, anzi ...