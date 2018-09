Invitati matrimonio Fedez e Chiara Ferragni | 2 cantanti non si presentano all’ultimo

Matrimonio Fedez-Chiara Ferragni : tra gli Invitati - una rinuncia last minute : Quello tra Fedez e Chiara Ferragni è stato definito il Matrimonio dell’anno. E’ tutto pronto per il royal wedding italiano che si terrà presso il salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto. Dopo il clamore relativo alla mancata presenza del rapper Fabio Rovazzi, è arrivata in queste ultime ore, un’altra importante defezione tra gli invitati, anche se per motivi differenti. Matrimonio Fedez-Ferragni, Mika ...

Matrimonio Ferragni-Fedez - i look degli Invitati alla festa pre-nozze : Ormai manca solo una manciata di ore al Matrimonio italiano più atteso dell’anno: Chiara Ferragni e Fedez convoleranno a nozze oggi a Noto, in Sicilia, dove sino a poco fa si sono protratti anche i festeggiamenti notturni pre-wedding. Il party ha avuto come cornice Palazzo Nicolaci, edificio storico barocco abbellito ulteriormente da luci, peluche e dettagli ornamentali vari per rendere la perfetta location in celebrazione dell’amore ...

Matrimonio Ferragnez : volo privato Alitalia per Fedez e gli Invitati direzione Noto! A bordo gadget personalizzati (FOTO) : Gift bag e gadget brandizzati, i festeggiamenti per le nozze di Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente inziati Un volo privato di Alitalia, la mascotte di Chiara Ferragni a scortare gli invitati, gadget e gift box brandizzati, un lungo tappeto fucsia per arrivare alla scaletta dell’aereo e ad accogliere tutti in partenza per Noto un hostess d’eccezione, la mamma di Fedez, la signora Annamaria. È solo ...

Matrimonio Fedez-Ferragni : l’elenco degli Invitati : Manca ormai pochissimo alle nozze Fedez-Ferragni e in queste ore scopriamo finalmente la lista degli invitati. Sono tanti i vip che in queste ore stanno raggiungendo la Sicilia per prendere parte alla cerimonia. Il Matrimonio, come tutti ben sanno, si svolgerà a Noto, nel siracusano. Il rito sarà civile e gli sposi festeggeranno per tre giorni insieme ad amici e parenti. Si partirà venerdì 31 agosto con un party a Palazzo Nicolaci, a seguire ...

Matrimonio Chiara Ferragni Fedez - svelati anche gli ultimi dettagli : ecco le foto della location e gli Invitati più attesi : Mancano ormai meno di 48 ore al Matrimonio dell’anno tra Chiara Ferragni e Fedez e a Noto, città prescelta per le nozze, fervono i preparativi. Gli sposi si scambieranno le loro promesse nuziali sabato 1 settembre, al tramonto. A ufficiare le nozze, nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, pare che sarà un amico della coppia ma il sindaco della cittadina ha comunque voluto fare un regalo agli sposi: “un libro ...

La popstar Mika è uno degli Invitati super vip al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : Mika è stato invitato al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez [VIDEO]che si celebrera' l’1 settembre a Noto, in Sicilia. Il cantante, con estrema felicita', ha fatto vedere nel suo profilo Instagram l’invito che gli è arrivato via posta: un cartoncino pop-up che ha definito “davvero meraviglioso”. Fedez e Mika sono amici di vecchia data perché non hanno interrotto il legame che li unisce da quando sono stati entrambi giudici a ‘X Factor’ e ...

