Inter | Spalletti Dopo la vittoria a Bologna | Squadra importante ma non tutti sono

Tre punti rilanciano l’Inter di Spalletti : I nerazzurri hanno battuto il Bologna 3-0 in uno degli anticipi della terza giornata del campionato di serie A giocata

Bologna-Inter 0-3 senza Icardi : ci pensa Nainggolan e Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Inter - Spalletti e Nainggolan in coro : 'Grande risposta e vittoria pesante' : La squadra si è sciolta nel finale ma siamo stati sempre concentrati e abbiamo fatto una buona prestazione - ha detto il tecnico nerazzurro dopo il match ai microfoni di Sky Sport - . Loro comunque ...

Spalletti e Nainggolan in coro : 'Brava Inter - vittoria pesante' : La squadra si è sciolta nel finale ma siamo stati sempre concentrati e abbiamo fatto una buona prestazione - ha detto il tecnico nerazzurro dopo il match ai microfoni di Sky Sport - . Loro comunque ...

Inter - Spalletti : "Buona partita ma dobbiamo trovare equilibrio e tranquillità" : Il tecnico nerazzurro dopo il successo di Bologna: "Abbiamo un gruppo importante, ma poi le partite bisogna vincerle"

Inter - Spalletti : "Gruppo importante - ma alcuni ancora sotto livello" : Di motivi per sorridere, Luciano Spalletti, dopo il successo sul Bologna ne ha, eccome: "Abbiamo un gruppo importante - dice il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Poi però con questa ...

Bologna-Inter 0-3 : Icardi out - ci pensa Nainggolan. Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Nainggolan spezza la noia in quel di Bologna - poi l’Inter dilaga : Spalletti può davvero sorridere? : Raja Nainggolan ha sbloccato la gara tra Bologna ed Inter, gara chiusa poi nel finale dalle reti di Candreva e Perisic L’Inter vince ma non convince ancora, prima ora di gioco troppo blanda. In casa del Bologna di Pippo Inzaghi, i nerazzurri l’hanno spuntata grazie ad un guizzo di Raja Nainggolan a metà secondo tempo, seguito dalle reti di Candreva e Perisic, ma il gioco interista ancora latita. Per Spalletti ci sarà molto da ...

L’Inter dilaga ma contro il Bologna è un risultato bugiardo : la squadra di Spalletti ancora non convince - tre punti importanti solo per il morale [FOTO e VIDEO] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

Bologna-Inter 0-0 LIVE - la squadra di Spalletti alla ricerca della prima vittoria : Bologna-Inter – Dopo il successo del Milan nella gara di campionato contro la Roma, continua il programma della terza giornata del campionato di Serie A, il primo anticipo del sabato regala la partita tra Bologna ed Inter, inizio difficile per la squadra di Fillippo Inzaghi, partenza da dimenticare anche per i nerazzurri, ecco le formazioni ufficiali. GUARDA IL VIDEO –> Bologna-Inter, in diretta dallo spogliatoio dei ...

Inter - recupera Asamoah : Spalletti conferma a Bologna la difesa a 3 : Squadra che vince non si cambia? L'Inter non ha ancora vinto, ma almeno nel primo tempo contro il Torino si è vista un'ottima prestazione della formazione nerazzurra per buoni 40'. Questo pomeriggio sul campo del Bologna, calcio d'inizio alle ore 18, Luciano Spalletti sembra orientato a confermare la difesa a 3 gia' impiegata dal 1' nel match contro i granata [VIDEO]. Due, inoltre, le notizie positive per i tifosi Interisti: il recupero di ...

Inter - Spalletti prepara il match contro il Bologna per uscire dalla crisi : Uno degli anticipi della terza giornata del campionato italiano vedra' affrontarsi allo stadio Dall'Ara di Bologna la squadra di Filippo Inzaghi e l'Inter, alle ore 18 di domani, sabato 1° settembre. I nerazzurri sono alla ricerca del riscatto dopo un inizio di stagione altamente al di sotto delle aspettative. Nella prima giornata, infatti, è arrivata la sconfitta al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 1-0, mentre la settimana scorsa è arrivato ...

SPALLETTI - Inter / L'elogio di Bruno Alves : "E' uno dei migliori" : Luciano SPALLETTI, INTER: il tecnico nerazzurro sottolinea come il conto della quarta fascia si sia pagato ai sorteggi di Champions League. Poi analizza la posizione di Radja Nainggolan.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:47:00 GMT)

Spalletti - Inter / "Il girone di Champions League? Paghiamo la quarta fascia" e su Nainggolan... : Luciano Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro sottolinea come il conto della quarta fascia si sia pagato ai sorteggi di Champions League. Poi analizza la posizione di Radja Nainggolan.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:58:00 GMT)