Inter | recupera Asamoah | Spalletti conferma a Bologna la difesa a 3

Blastingnews

: Foto CdS - Inter, la probabile: Miranda in panchina, ecco il Ninja. Spalletti recupera Asamoah -… - FcInter1908it : Foto CdS - Inter, la probabile: Miranda in panchina, ecco il Ninja. Spalletti recupera Asamoah -… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Squadra che vince non si cambia? L'non ha ancora vinto, ma almeno nel primo tempo contro il Torino si è vista un'ottima prestazione della formazione nerazzurra per buoni 40'. Questo pomeriggio sul campo del, calcio d'inizio alle ore 18, Lucianosembra orientato are laa 3 gia' impiegata dal 1' nel match contro i granata VIDEO. Due, inoltre, le notizie positive per i tifosiisti: il recupero diche è stato certamente tra i più positivi in queste prime uscite deficitarie ed il debutto di Nainggolan dal 1' che fara' parte di un inedito tridente. Le probabili formazioni Pertanto, l'dovrebbe schierarsi al Dall'Ara con Handanovic a guardia della porta ed il trio difensivo composto da D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar, con Miranda che stando alle indicazioni pervenute in settimana dovrebbe accomodarsi in panchina. Sulla corsia ...