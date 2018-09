Inter | problemi muscolari per Icardi e Martinez | in panchina con il Bologna

Adriano : "Ero depresso - andavo ubriaco agli allenamenti. All'Inter dicevano che avevo problemi muscolari" : "So solo io quello che ho sofferto. La morte di mio padre ha lasciato un vuoto enorme nella mia vita". Intervistato dall'edizione brasiliana del quotidiano portoghese 'A Bola' e dal portale 'Terra', l'Imperatore Adriano parla a cuore aperto dei suoi problemi di depressione e con l'alcol che lo tormentano dal 2004."Mi sentivo molto solo, dopo la sua morte nella mia vita tutto è andato peggio - ha detto l'ex bomber di Inter, Fiorentina, ...

Intervista a Sabino Cassese : “Il Governo M5S-Lega non sta affrontando i veri problemi del Paese - i ministri non hanno esperienza e si vede” : Un Governo a termine che non sta pensando ai problemi reali dell'Italia. Questo è in sinstesi il giudizio di Sabino Cassese - giudice emerito della Corte Costituzionale - sul Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Nell'ambito dell'Intervista rilasciata a Fanpage.it durante il Meeting di Rimini,il professor Cassese spiega inoltre il suo punto di vista sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.Continua a leggere

Dazn - problemi all’esordio con Lazio- Napoli : streaming lento e Interruzioni improvvise. L’ironia dei tifosi sui social : L’attesisissimo esordio di Dazn – che, come la conduttrice Diletta Leotta ci ha insegnato, si pronuncia Dazòn – si è rivelato un flop. Sabato sera infatti, l’avvio del campionato di Serie A è coinciso anche con l’esordio in Italia della nuova piattaforma streaming che si era aggiudicata il primo big match del campionato, Lazio-Napoli. Solo che vedere la partita è stata un’impresa da incubo per molti ...

Milan - Ivan Strinic Interrompe l'attività agonistica : problemi cardiaci : Con una nota sul proprio sito internet, il Milan comunica 'che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic ...

Iliad - risolti i problemi su linea e copertura Internet : nuove opzioni nell'Area Personale : Iliad, risolti i problemi su linea e copertura internet: nuove opzioni nell'Area Personale Iliad , dopo le tante segnalazioni ricevute a causa di problemi sulla linea e, soprattutto, sulla copertura ...

Iliad - risolti i problemi sulla linea e la copertura Internet. Nuove opzioni sull'Area Personale : Iliad, risolti i problemi sulla linea e la copertura internet. Nuove opzioni sull'Area Personale Il nuovo operatore mobile francese, Iliad, dopo le tante segnalazioni ricevute a causa di problemi ...

Infortunio Nainggolan/ Inter ultime notizie - problemi alla coscia sinistra : affaticamento o stiramento? : Inter, Infortunio Nainggolan: ultime notizie. problemi alla coscia sinistra per il centrocampista nerazzurro: affaticamento muscolare o stiramento? Out durante amichevole col Sion(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:23:00 GMT)

Inter - problemi per Eder al Jiangsu : Sorgono dei problemi nella trattativa tra Inter e Jiangsu Suning per Eder . Come riporta Sky Sport , l'italo-brasiliano non è ancora di alcune clausole inserite dal club cinese nel contratto.

Bordoni : Interrogazione a sindaca e assessore per problemi via degli Estensi : Roma – “Con la migrazione di circa mille dipendenti della Tim nelle sedi di proprieta’ dell’azienda in via degli Estensi, si sono venuti a creare notevoli disagi. Parliamo di una zona a vocazione prettamente residenziale, con insediamenti costituiti da piccoli edifici e con una viabilita’ progettata per volumi decisamente ridotti. Adesso, con lo spostamento delle risorse aziendali, si e’ venuta a creare una ...

#Vodafonedown - problemi di connessione a Internet in diverse parti d'Italia : Dopo Tre, tocca a Vodafone. diverse persone in tutta Italia infatti stanno segnalando problemi a connettersi al traffico dati ma c'è anche chi lamenta difficoltà ad effettuare e ricevere telefonate. problemi anche...

3 ITALIA DOWN - OGGI 10 LUGLIO : PROBLEMI CON CONNESSIONE DATI/ Internet non funziona : la nota dell’operatore : 3 ITALIA DOWN, OGGI 10 LUGLIO: Internet non funziona. Black out in tutta ITALIA per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico DATI e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Roma – Tra mercato e futuro - a tutto Monchi : “Mertens non ci Interessa. Florenzi? Problemi sul rinnovo” : Il direttore sportivo della Roma ha presentato oggi Coric e Bianda, rispondendo anche alle domande su altri obiettivi giallorossi “Mertens è un obiettivo della Roma? No“. E’ netta la risposta del ds della Roma, Monchi, sul paventato interesse dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. “Ziyech interessa? Non posso dire no al 100%, è un giocatore che seguo da tempo, ma nel suo ruolo al momento abbiamo ...