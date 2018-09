Inter | la prima vittoria è figlia di Roma Bologna ko 3-0 | Nainggolan | Candreva | Perisic

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : prima vittoria dei nerazzurri. Decide Nainggolan - Perisic scatenato : Arriva la prima vittoria in campionato per l’Inter che ha sconfitto il Bologna per 3-0. Dopo aver raccolto un punto in due partite, i nerazzurri erano obbligati al successo al Dall’Ara e così è stato: netta affermazione dei ragazzi di Luciano Spalletti che negli ultimi trenta minuti hanno davvero messo il turbo. A indirizzare la contesa è stato il gol di Nainggolan, alla prima uscita ufficiale con questa maglia: al 66′ Politano ...

Inter - Spalletti : "Champions - pagato il conto della 4ª fascia. Ninja? Prima la squadra" : Dimenticare il Torino, pensare solo a Bologna, il primo snodo importante di una stagione iniziata a sorpresa col segno meno, con all'orizzonte le sfide di una Champions che sarà durissima. Luciano ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. Tre spagnole in prima fascia - inglesi mine vaganti : Si svolgeranno giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Saranno ben quattro le rappresentanti italiane che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club, a seguito della rivoluzione dei regolamenti per la qualificazione al torneo, a cui ora accedono direttamente le prime quattro della classifica del campionato di Serie A. I campioni ...

Sky e Daniele Adani - c'è l'accordo. L'ex Interista commenterà Juventus-Lazio (Anteprima Blogo) : UPDATE: Habemus Adani. L’ex interista riabbraccia Sky Sport dopo mesi di estenuanti trattative che, ad un certo momento, l’avevano visto lontanissimo dalla prosecuzione del rapporto con la tv satellitare. Invece l'opinionista e seconda voce c’è e riapparirà già sabato pomeriggio alle 18 quando affiancherà il telecronista Riccardo Trevisani nel commento di Juventus-Lazio. prosegui la letturaSky e Daniele Adani, c'è l'accordo. L'ex ...

L'arrivo in Italia - la famiglia a Madrid - la passione per la moda : la prima Intervista di Ronaldo da juventino : La Juventus è uno dei top team nel mondo, e quindi la decisione è stata facile'. Il pallone d'oro in carica racconta poi che la sua famiglia è rimasta a vivere a Madrid e parla del suo addio al Real: ...