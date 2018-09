Inter | Candreva | ' Vogliamo fare un campionato importante | ripartiamo da qui'

Inter - la prima vittoria è figlia di Roma Bologna ko 3-0 : Nainggolan - Candreva - Perisic : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI Bologna , 3-5-2, : Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi. Inter , 3-4-2-1, ...

Karamoh lascia l'Inter / Ultime notizie : il francese al Saint-Etienne - Candreva e Joao Mario restano! : Karamoh lascia l'Inter, Ultime notizie: nell'ultimo giorno di calciomercato la squadra nerazzurra può cedere in prestito l'esterno d'attacco francese. Non partono Candreva e Joao Mario.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:22:00 GMT)

Inter - i “casi caldi” Candreva - Joao Mario e Karamoh : le ultime novità : Candreva, Joao Mario e Karamoh continuano a far discutere, i tre calciatori della rosa dell’Inter si allenano quasi in disparte in attesa di sistemazione Candreva, Joao Mario e Karamoh stanno vivendo quasi da separati in casa in queste ore all’Inter. Le ultime ore per qualcuno, altri invece rimarranno in rosa a far da comprimari dopo aver rifiutato diverse offerte che arrivavano dall’estero. Candreva ad esempio, sarebbe ...

Calciomercato Inter Modric cessioni Joao Mario Candreva : Poco dopo anche mister Lopetegui ha rincarato la dose: 'Non credo che la sconfitta di questa sera , ieri contro l'Atletico, ndr, cambi molto relativamente alla politica scelta per la campagna ...

La nuova Inter di Spalletti con l'arrivo di Keita : Candreva rischia l'esclusione : L'Inter ha ufficializzato ieri l'arrivo dell'attaccante Keita Balde dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a quaranta milioni di euro. Un'operazione [VIDEO] che potrebbe mettere la parola fine alla sessione estiva di Calciomercato della societa' nerazzurra a meno che non possa diventare realta' il sogno Luka Modric. L'ex attaccante della Lazio arriva a Milano con un anno di ritardo visto che l'Inter lo aveva to a lungo senza però ...

Keita all’Inter - è fatta : cifre - dettagli e la questione Candreva : Keita Baldè si appresta a vestire la maglia dell’Inter, il club nerazzurro pronto a completare l’affare con il Monaco Si è conclusa con un prestito oneroso a 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 35, la trattativa tra l’Inter ed il Monaco per Keita Baldè. Al momento dunque l’affare viaggia per conto suo, diviso da quello che riguarda Candreva, il quale potrebbe finire nel principato in un secondo momento. ...

Calciomercato - Inter-Keita : si lavora per chiudere - ma Candreva prende tempo : L'Inter corre veloce su due strade parallele: nella prima accelera, va un po' più forte e prosegue spedita, ma nell'altra va un po' a rilento. I nerazzurri stanno lavorando per uno scambio: Keita ...

Inter scatenata : assalto a Keita Balde - proposto scambio con Dalbert o Candreva : assalto A Keita Balde- Inter scatenata sul mercato. Continua la trattativa serrata con Luka Modric, trattativa che potrebbe sbloccarsi dopo l’incontro tra il centrocampista croato e Perez fissato per domani. Intanto, il club nerazzurro, starebbe preparando l’assalto concreto a Keita Balde. Come riportato da Alfredo Pedullà nei canali “SportItalia“, l’Inter avrebbe già intavolato una trattativa […] L'articolo ...