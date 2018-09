Infortunio Icardi | l’attaccante dell’Inter out contro il Bologna!

calcioweb.eu

(Di sabato 1 settembre 2018)– Si avvicina l’inizio del primo match del sabato del campionato di Serie A, terzo turno che regala spettacolo. In campo Bologna ed Inter, inizio difficile per la squadra di Fillippo Inzaghi, partenza da dimenticare anche per i nerazzurri. Nel frattempo grossa tegola per Luciano Spalletti, nell’11 titolare non figura l’attaccante Mauro, l’argentino out a causa di un, affaticamento muscolare per il calciatore. Out anche Vecino, al suo posto ci sarà Gagliardini. Non inizia bene la giornata di campionato per l’Inter, out il bomber, Spalletti ha deciso di affidarsi in attacco a Nainggolan, Perisic e Keita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’attaccante dell’Inter outilCalcioWeb.