Incidente sulla Modica Scicli | 24enne trasferito a Catania

Incidente mortale sulla superstrada Orte-Civitavecchia : Sinistro mortale sulla superstrada Orte-Civitavecchia nei pressi del bivio per Cinelli (Viterbo). La strada statale 675 Umbro Laziale è rimasta chiusa

Lamezia - Incidente sulla SS 18 : quattro veicoli coinvolti : Lamezia Terme " Scontro, questa mattina, sulla strada statale 18 all'altezza dell'aeroporto di Lamezia . Probabilmente a causa dell'asfalto scivoloso per via della pioggia, almeno quattro veicoli si ...

Torbole Casaglia. Incidente sulla Sp235 morti Daniele Sangalli e Anna Decca : Due morti in un Incidente lungo la Sp235 di Torbole Casaglia (Brescia). Si è trattato di un frontale tra due auto

Incidente sulla A14 - Chiuso tratto A14 Fermo-Grottammare - forti disagi alla circolazione : Roma - Ancora forti disagi , con rallentamenti e code, nel troncone A14 tra Marche e Abruzzo dopo l'incendio di un tir che ha reso impraticabile la galleria 'Castello' di Grottammare in direzione sud. Il Cov convocato d alla Prefettura di Fermo ha aperto la Struttura operativa integrata (Soi) sino al cessare dell'emergenza viabilità. In attesa del completamento dei lavori di ripristino il tunnel rimarrà Chiuso nel ...

Si ferma sulla corsia di sorpasso dell’autostrada : Incidente evitato per miracolo : È successo nei pressi della città di Valenza, in Francia. L’uomo alla guida stava controllando la strada su una cartina

Incidente sulla Gela Catania : morto a 49 anni Antonio Nicosia : Tragico bilancio per un Incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Gela Catania . A perdere la vita e' stato il 49enne Antonio Nicosia

Incidente sulla A14 : scontro tra 4 auto e un pullman - 3 feriti e 10 km di coda : auto strade per l’Italia rende noto che, sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le ore 11:30, si è verificato un Incidente nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna. Sono rimaste coinvolte quattro auto vetture e un pullman , i cui passeggeri sono stati fatti salire su un’unità sostitutiva. Al momento si registrano tre feriti . Il traffico scorre su una delle due corsie disponibili e si registrano 10 ...

Incidente sulla Modica mare - auto cappotta in contrada Zappulla : Incidente stradale auto nomo oggi intorno alle ore 13 in contrada Zappulla sulla Modica mare . Un' auto si e' cappotta ta. Quattro i feriti.

Incidente sulla Statale. Scooterista soccorso a Cupra : Cupra MARITTIMA Ha riportato diverse ferite e contusioni lo Scooterista che, nel primo pomeriggio di oggi, è stato soccorso lungo la Statale 16 a Cupra Marittima. L'uomo era in sella ad un ciclomotore ...

Esplosione Bologna : esenzione dal ticket per i cittadini colpiti dall’Incidente sulla A14 : Tutte le prestazioni mediche legate all’incidente stradale con incendio ed esplosioni verificatosi 10 giorni fa nella zona di Borgo Panigale a Bologna, devono essere erogabili senza alcun onere a carico dei cittadini coinvolti, dal primo accesso in Pronto soccorso, che è già stato eseguito in esenzione ticket, alla chiusura dell’evento sanitario: lo definisce un decreto del presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna, Stefano ...