In realtà Venezia è piena di donne

ilfoglio

: ?? «Mi piace assai riandare con la mente a Venezia, a quella grande realtà sorta dal grembo del mare come Atena dal… - teatrolafenice : ?? «Mi piace assai riandare con la mente a Venezia, a quella grande realtà sorta dal grembo del mare come Atena dal… - jonkrans : RT @PCagnan: La realtà virtuale alla Mostra del cinema: Patti Smith racconta il cosmo - nuova_venezia : RT @PCagnan: La realtà virtuale alla Mostra del cinema: il trailer di 'Make Noise' -

(Di sabato 1 settembre 2018) Purtroppo anche ai tempi dei pionieri in corsa verso l'est la concorrenza proponeva spettacoli più beceri , ma redditizi per l'impresario, . In questo caso, il Cappone Calcolatore , o Pitagora ...