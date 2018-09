In Lombardia tra i 10 e i 15 parlamentari e consiglieri regionali pronti a passare da FI

Rapine tra Veneto e Lombardia - 4 arresti : 10.51 I Carabinieri di Verona e Rovigo hanno arrestato 4 stranieri, accusati di aver compiuto una trentina di Rapine violente. L'ultimo episodo ieri in una villa nel mantovano. La banda,secondo quanto accertato dall' Arma, agiva principalmente tra le province di Verona, Mantova e Rovigo. Le vittime, spesso anziani, colti anche nel sonno, venivano picchiate con forza e minacciate di morte per farsi consegnare denaro ed oggetti di valore.

Lombardia : F.Sala - lavoriamo su Gp Monza - obiettivo 5 anni di contratto (2) : (AdnKronos) - Per questo, sottolinea Sala, "abbiamo stanziato 55 milioni di euro per la valorizzazione di quest'area che può diventare sempre più un punto di riferimento internazionale in termini di attrattività, anche dal punto di vista del profitto economico". Questo momento, dunque, "è fondamenta

Lombardia : F.Sala - lavoriamo su Gp Monza - obiettivo 5 anni di contratto : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - "Il Gran Premio d'Italia di Formula Uno è Monza. Con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani stiamo lavorando con il massimo impegno per raggiungere l'obiettivo, che ci auguriamo, di cinque anni di contratto". Lo

Lombardia : passione oltre l'autodromo - Fontana alla mostra di auto storiche (2) : (AdnKronos) - "Le auto storiche in piazza Città di Lombardia hanno mostrato il fascino e la genialità di chi le ha progettate e costruite -sottolinea il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala- ribadendo che tradizione e storia dei motori hanno coinvolto in maniera crescente i nostri c

Lombardia : passione oltre l'autodromo - Fontana alla mostra di auto storiche : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - "L'evento di oggi davanti al palazzo della Regione testimonia ancora una volta come il Gran Premio d'Italia di Formula 1 possa uscire dalla sua cornice naturale, l'autodromo di Monza, e coinvolgere e appassionare migliaia di cittadini". Lo ha detto il presidente di Regi

Lombardia : Fontana incontra squadra 'Pallacanestro Varese' : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto oggi a Palazzo Lombardia, una delegazione della 'Pallacanestro Varese', storica società del basket italiano che milita in Serie A. "Un incontro cordiale e interessante" per Fontana, che è stato omaggiat

Lombardia : De Rosa (M5s) situazione strade allarmante - presentato piano : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - "La tragedia che ha colpito la città di Genova, e l’Italia intera, è ancora negli occhi di ognuno di noi. Il crollo del viadotto Polcevera ha drammaticamente imposto all’ordine del giorno i rischi legati alla stato di salute delle infrastrutture sulle quali ogni giorno

Lazio - Lombardia e Veneto da record per la spesa dei turisti stranieri : In Italia nel 2017 i turisti stranieri hanno speso 38 miliardi e 343 milioni di euro con in testa Lazio, 6.916 milioni,, Lombardia, 6.461 euro, e Veneto, 5.908 milioni,. I dati emergono dall'...

Estate 2018 in Italia : un giro d'affari straordinario - in Lombardia il turismo vale 49 miliardi : Estate 2018: destinazione Italia. Nel Belpaese un Comune su 3 è meta per i turtisti. Tra hotel, shopping, "tavola" e intrattenimento, il giro d'affari nelle località turistiche Italiane sfiora i 132 ...

Ferragosto a Milano e in Lombardia - tra mostre e spettacoli : Ecco alcune proposte per Ferragosto da noi selezionate, per chi resta a Milano e dintorni e in Lombardia. Apertura straordinaria di Villa Arconati a Bollate in provincia di Milano, dalle 12 alle21. ...

Fuochi d'artificio e intrattenimento : boom di imprese - Campania e Lombardia regine : Se però consideriamo anche le imprese che organizzano attività di intrattenimento varie, tra cui spettacoli viaggianti, giostre e allestimento di spettacoli pirotecnici, è la Lombardia a balzare in ...

Imprese : Napoli regina fuochi d'artificio - Lombardia prima in intrattenimento - 2 - : Se si considerano anche le Imprese che organizzano attività di intrattenimento varie, tra cui spettacoli viaggianti, giostre e allestimento di spettacoli pirotecnici, è la Lombardia a balzare in ...

Lombardia - accesso ai dati sanitari dei cittadini. Da medico dico che sono contrario : Spesso in estate vengono firmate delibere che passano inosservate. È successo in Regione Lombardia nel 2014. Mi accorsi casualmente che l’allora presidente Roberto Maroni firmò una delibera che autorizzava enti esterni a Lombardia Informatica non solo pubblici a visionare i dati sanitari dei cittadini lombardi (10 milioni di italiani). Mi indignai e scrissi al Garante della privacy che intervenne e mi ringraziò. Nuovamente in piena estate, ...

Turismo - Lombardia stanzia 6 - 7 milioni per aumentare attrattività : Milano, 4 ago., askanews, - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore Lara Magoni, ha approvato il Piano Annuale della Promozione e dell'attrattività Turistica 2018. In concreto, ...