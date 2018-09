In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 settembre | Monza | Gran Premio degli Scrocconi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 agosto : Il capogruppo Cinque Stelle Jacopo Berti : “Il margine è del 66 per cento” Un record : La nuova rissa Lega-5Stelle è sulla Pedemontana Veneta Salvini va in pompa magna da Zaia per firmare il “protocollo di legalità” sui lavori e i grillini in Regione, autorizzati da Roma, protestano: “Enorme favore ai gestori” di Luca De Carolis Molto fumo, niente arresto di Marco Travaglio Quando il ministro dell’Interno Salvini si appunta al petto come medaglie le imputazioni che gli contesta il procuratore di Agrigento, ha torto marcio: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 agosto : La nuova piattaforma web ha venduto 700 mila abbonamenti senza fare prima gli investimenti necessari : Il dossier Calcio, il bluff di Dazn tra trucchi e risparmi Serie A – Pochi investimenti sui server Cdn che portano le immagini a casa, promesse azzardate. Puntano sulla differita, altro che diretta di Carlo Tecce Tempo scaduto? di Marco Travaglio Quando partì il “governo del cambiamento”, scrivemmo che era legittimo, visto che univa i due vincitori (parziali) dalle elezioni e rappresentava – diversamente dai quattro precedenti – la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 agosto : Ricostruita la filiera dei dossier-sicurezza e delle comunicazioni di Autostrade : Genova Morandi, 10 nomi in Procura “Ecco chi sapeva del ponte” La Finanza stringe sui responsabili di Autostrade Spa e sui dirigenti pubblici di Davide Milosa Rinuncia da Cazzaro di Marco Travaglio Il paradiso terrestre Salvini se lo immagina così: un Mediterraneo pullulante di navi cariche di migranti, tutte dirette in Italia, da fermare sul bagnasciuga; un’Europa tutta governata da cloni suoi, cioè di Orbán, che rispondono picche alle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 agosto : : l’intervista – Luigi Di Maio “Subito il reddito per tutti. Il 3 per cento si può sforare” Il vicepremier: “La revoca ad Autostrade procede ottimamente, per la nazionalizzazione vareremo un soggetto ad hoc” di Luca De Carolis I Senza Vergogna di Marco Travaglio Ma chi scrive i testi ai Benetton&Autostrade per l’Italia? Non contenti del tragicomico comunicato sul crollo del ponte Morandi, dei due festini a Cortina a poche ore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 agosto : B. torna con Salvini contro i pm. Intanto gli sbarchi continuano : Lo scontro Salvini e B. contro i magistrati. Di Maio stoppa l’alleato Il Caso Diciotti – Linea comune sui migranti, non sull’attacco ai giudici: “Vanno rispettati”. Avviso all’Ue in vista della manovra: “Se ci aiuta ci ravvederemo” di Carlo Di Foggia L’indagato volontario di Marco Travaglio L’iscrizione del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sul registro degli indagati della Procura di Agrigento per le ipotesi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 agosto : Si chiude nel modo peggiore la vana prova muscolare del vicepremier : L’indagine Sequestro, Salvini indagato attacca i pm: “Vergogna” Caso Diciotti – Due prefetti sentiti sul no allo sbarco. Inquisito anche il capo di gabinetto. Il leader leghista si appella ai suoi supporter: “Un dovere bloccare i migranti” di Antonio Massari e Andrea Palladino Sabino Incassese di Marco Travaglio Premessa indispensabile: la nostra antica ammirazione per il professor Sabino Cassese, ex presidente della Corte ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 agosto : La Ue se ne frega dei migranti. I governi lavorano per Salvini : Migranti Diciotti, oggi il pm a Roma. Salvini: “L’ordine era mio” Il caso – Nono giorno sulla nave ora in porto a Catania: il procuratore che indaga per sequestro di persona sentirà i responsabili tecnici del Viminale e delle Capitanerie di Andrea Palladino e Andrea Tornago Calenda Granturismo di Marco Travaglio Inabissato da tre mesi nei fondali della politica dopo la felice mossa di entrare nel Pd mentre tutti fuggivano e dalla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 agosto : : Decidere tocca a Salvini, ma Conte può scavalcarlo Il premier potrebbe dare disposizioni al prefetto per avviare le identificazioni di Alessandro Mantovani e Paola Zanca Però adesso basta di Marco Travaglio Lo stallo vergognoso attorno alla nave Diciotti della Guardia Costiera, prima tenuta fuori dalle acque italiane come se fosse un vascello pirata, o fantasma, e non un pezzo di Italia, e poi autorizzata ad attraccare nel porto di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 agosto : Investigatori a Genova - Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui piloni 9 - 10 e 11 : L’inchiesta La Finanza da Autostrade. Avvisi di garanzia in vista A caccia di prove – Investigatori a Genova, Roma e Firenze. Acquisite mail interne e documenti sui controlli ai piloni 9, 10 e 11. A breve una decina di indagati di Ferruccio Sansa Argento e bronzo di Marco Travaglio Non sono un esperto di #MeToo, come peraltro di nessun altro “hashtag” (ultimo sinonimo di conformismo). Ma stento a capire l’equazione Harvey ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 agosto : “Il ponte Morandi a rischio”. Autostrade sapeva dal 2011 : Genova – Sette anni fa: “Intenso degrado del Morandi” Nel 2011 Autostrade scriveva: “Il ponte rischia l’inagibilità” Un documento presentato per la “Gronda” ipotizzava la “dismissione” del viadotto di Francesco Ridolfi e Ferruccio Sansa Terrore a Rimini di Marco Travaglio L’altroieri, al Meeting di Rimini, si è temuto il peggio quando Maria Stella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera, con l’aria etimologicamente spensierata di chi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 agosto : “Genovesi - rifiutate i soldi di Autostrade. Han già fregato noi vittime di Avellino” : L’intervista “Mi hanno fregato: genovesi, rifiutate i soldi dei Benetton” Giuseppe Bruno – Madre e padre morirono nel pullmino precipitato sull’A16 in Irpinia di Vincenzo Iurillo Rogito, ergo sum di Marco Travaglio Da quando, perdute rovinosamente le elezioni del 4 marzo, Matteo Renzi giurò che sarebbe scomparso dai radar per dedicarsi umilmente e silenziosamente alla nuova missione di “senatore di Scandicci, Impruneta, Signa e ...

In Edicola sul Fatto del 20 agosto : cedimento strallo - dubbi sul carroponte vicino al pilone crollato : Le ipotesi Ora i tecnici indagano sui lavori di Autostrade Non è stato il fulmine, dubbi sul carroponte vicino al pilone crollato. E spunta una nuova relazione: ultimo allarme a febbraio di Ferruccio Sansa Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Viva forza. “Berlusconi passa al contrattacco con la tv. Così Rete4 ‘smonterà la retorica populista’… Il giovedì Gerardo Greco con ‘W l’Italia’” (La Stampa, 12.8). “‘I fatti prima dei politici ...

