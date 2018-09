In Africa si vive più a lungo e in buona salute

Saluzzo - il grido di dolore dei braccianti Africani : "In 200 accampati all'aperto - non si può vivere così : il sindaco ci aiuti" : I 380 posti allestiti in un'ex caserma del Comune nel Cuneese non bastano: i migranti arrivati come ogni anno per coltivare e raccogliere la frutta sono molti di più