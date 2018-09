Ilva | sindacati proclamano sciopero | Di Maio li convoca

Tutti i sindacati uniti per l'Ilva : primo sciopero contro Di Maio : Ad ore è invece atteso il parere nel ministero dell'Economia per avere chiarimenti sulla proroga, a gara in corso, delle scadenze intermedie del piano ambientale. Secondo indiscrezioni il ministro ...

Sciopero Ilva - Di Maio chiama i sindacati : Lo Sciopero indetto da tutti i sindacati obbliga il ministro Luigi Di Maio ad accelerare sull'Ilva. Dopo che Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno lanciato la protesta per l'11 settembre chiedendo chiarezza sul ...

Ilva - aut aut dei sindacati : 'O il governo decide o sciopero dall'11 settembre'. Rischio - e tentazione - di una chiusura : Il ministro del Lavoro Di Maio convoca le parti al mise ma lo sciopero resta. In attesa dell'esito dell'incontro previsto per il 5 settembre -

Ilva - i sindacati contro Di Maio : “Stanno per finire i soldi e non abbiamo risposte. Convochiamo sciopero per l’11 settembre” : I sindacati protestano contro il governo per la questione Ilva e convocano uno sciopero per l'11 settembre: "Attendiamo dal 6 agosto le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria. Siamo ancora in attesa di notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva. Ricordiamo che le risorse finanziarie sono ormai ...

Ilva - Di Maio non risponde e i sindacati annunciano scioperi e presidio al Mise per l'11 settembre : Parliamo di una vendita e di risorse finanziarie, il governo deve decidere.» Autore Mario Falorni Categoria Economia

"Ilva - il governo non risponde" : i sindacati proclamano lo sciopero per l'11 settembre : Mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva con scioperi in tutti gli stabilimenti e presidio al ministero dello Sviluppo economico: "In attesa dal 6 agosto di notizie, il 15 scade l'amministrazione straordinaria"