Iliad | guerra di promo con Tim | Tre e Vodafone Tra nuove offerte e ritardi

In guerra contro Iliad anche i sindacati : nel mirino rete - occupazione e sicurezza : Nuove cocenti critiche contro Iliad: questa volta a parlare è una nota congiunta dei sindacati Slc Cigil, Fistel Cisl e Uilcom Uil nella quale ben tre aspetti dell'operato del nuovo quarto vettore italiano sono stati analizzati e duramente dibattuti. Ci riferiamo all'aspetto sicurezza legato alle Simbox ma anche alla questione occupazione e agli investimenti sulla rete per la copertura nazionale. Come sottolinea il Corriere Comunicazioni, i ...