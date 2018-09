Il viaggio delle zucchero

Da Siracusa a Jaipur - le mete di viaggio per gli appassionati delle scienze : Siracusa e Berna, Parigi e Leida, Jaipur e Pasadena. Cos'hanno in comune? Il fatto di essere state sedi di vicende significative - a volte, decisive - nel cammino della scienza. E siccome in quasi tut

viaggio nel mistero delle valigie : Capita più spesso di quanto si creda che qualcuno afferri il nostro trolley e se ne vada indisturbato, perché i controlli all'uscita avvengono solo in pochi scali nel mondo. Quel bagaglio, rubato, ...

Roccamaris. Cunti di Gelatu. viaggio alla scoperta delle origini del gelato : Il consumo della neve investe molteplici aspetti della vita delle popolazioni dell'isola tra la metà del Cinquecento e il Novecento inoltrato: dall'economia alla vita materiale, dal commercio all'...

Atac - forte crescita delle vendite di titoli di viaggio a luglio : ricavi a +7 - 5% rispetto a luglio 2017 - titoli turistici +38 - 9% : ricavi in aumento del 2,3% nei primi sette mesi del 2018 rispetto al 2017. vendite con B+ cresciute del 200% Roma – vendite di titoli di viaggio in deciso progresso nel mese di luglio 2018. I ricavi per Atac, infatti, sono cresciuti del 7,5% rispetto a luglio 2017, il 6,4% in più rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 22 milioni e 200 mila euro. Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di ...

Un viaggio nella “Terra delle Land Rover” : Land Rover festeggia in quota il 70° anniversario visitando una remota comunità rurale del Bengala Occidentale, la cui sopravvivenza dipende da una flotta di Land Rover classiche. Noto anche come “La terra delle Land Rover”, questo villaggio, situato nelle altitudini dell’Himalaya, fa affidamento su una flotta di Land Rover, meticolosamente mantenute, alcune delle quali risalgono […] L'articolo Un viaggio nella “Terra ...

Ventimila leghe sopra i mari : il lungo viaggio delle alghe kelp : Finora, piante e animali antartici erano considerati unici al mondo perché originari di un ambiente 'privo di contatti' con il resto del mondo. Ma la ricerca condotta dall'Australian National ...

Temptation Island - il viaggio nei sentimenti : l’evoluzione delle storie d’amore delle coppie! : Filippo Bisciglia conduce i fedeli telespettatori di Canale Cinque, attraverso il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Le coppie partecipanti un mese dopo al termine delle registrazioni stanno ancora insieme oppure hanno intrapreso un altro percorso di vita? Scopriamo tutto ciò che è accaduto! Temptation Island un mese dopo: la rinascita di Lara Zorzetto. L’ex fidanzata di Michael ha raggiunto una nuova consapevolezza. Filippo ...

Antartide - il viaggio di 20mila chilometri delle alghe - : Alcune specie hanno raggiunto il continente polare, che quindi non presenta un ecosistema completamente isolato dal resto del mondo. La scoperta, pubblicata su Nature Climate Change, aiuta anche a comprendere gli impatti del cambiamento climatico sull'ambiente

Migranti a Pozzallo - viveri per altre 24 oreDue navi delle Ong in viaggio verso la Libia : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia".

viaggio alla scoperta delle opportunità economiche della Provenza - quarta e ultima puntata - : Siamo arrivati all'ultima puntata del press tour organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia , www.ccif-marseille.com, in collaborazione con il Conseil Departemental des ...

Morto Vanzina - l'addio del cinema e delle istituzioni. Verdone : «Buon viaggio mio Carletto adorato» : Il mondo del cinema, e non solo, si è stretto intorno alla famiglia Vanzina per ricordare Carlo, Morto stamani a Roma all'età di 67 anni. 'Ciao Carlo. Carlo Vanzina un signore del cinema. Rip'. Così ...

TV - Rai : “TGR Tour Terre e Sapori” - un viaggio nel gusto delle eccellenze italiane : La TGR (Testata Giornalistica Regionale) della RAI, in collaborazione con il Touring Club Italiano, presenta “TGR Tour Terre e Sapori”, una campagna informativa sul turismo enogastronomico in occasione dell’Anno del cibo italiano, in onda dal 2 al 6 luglio con appuntamenti giornalieri in tutti gli spazi informativi territoriali RAI. L’obiettivo è scoprire e segnalare le eccellenze del nostro Paese, espressione più autentica dei territori ...

Torna a casa per il suo matrimonio - muore durante viaggio il giorno prima delle nozze : Il 35enne, emigrato al'estero, stava Tornando a casa nelle Filippine per il suo matrimonio ma è morto durante il tragitto a 24 ore dalle nozze in un tragico incidente stradale.Continua a leggere