“Il sesso con lei? Stupendo” L’attrice e la bella collega | la clamorosa rivelazione

“Il sesso con lui è una bomba”. Ma quando nomina quel ‘lui’ è puro choc : Fa sesso coi fantasmi e ora vuole un figlio da uno di loro. Amethyst Realm non è nuova a queste affermazioni, già negli scorsi anni aveva dichiarato di averne abbastanza dei ragazzi e degli uomini e che a loro preferiva i fantasmi. La giovane di Bristol torna a far parlare di sé dopo esser passata in diversi studi televisivi inglesi a raccontare la sua straordinaria storia di amante dei fantasmi. Ne ha avuti almeno venti in tutta la sua ...

“Il sesso mi piace. Ho fatto un sacco di corna”. L’attrice italiana (e discussa) confessa : “Sono ancora vittima del mio personaggio. Ho detto così tante stronzate negli anni che oggi quasi me ne vergogno”. Un’intervista senza tanti fronzoli, secca e diretta come è d’altronde ormai nelle corde di uno dei personaggi più discussi nella storia del piccolo schermo italiano. Durante la quale, senza nascondersi, ha toccato ogni tipo di argomento. Amanda Lear si è confessata ad Alessio Poeta per Chi, poco prima ...

“Il sesso? In carcere è iniziato un incubo”. La dura confessione di Fabrizio Corona : L’uscita dal carcere, la necessità di convivere con le imposizioni del giudice. L’abbraccio con la fidanzata che lo aveva atteso paziente là fuori, con la quale poi era iniziata una brutta burrasca che ha visto però alla fine la coppia tornare insieme, più forte di prima. Non si può certo dire che Fabrizio Corona abbia fatto annoiare i giornali in questi mesi, tra una notizia e l’altra. Ora, l’ex re dei paparazzi è ...

“Il sesso”. Stefano De Martino - delirio bollente. Parla di come lo fa ed è il caos totale. Di solito è riservato e timido ma stavolta l’ex di Belen ha sconvolto tutti : Bello come il sole. Forte. Aitante. Giovane. Stefano De Martino è questo e molto altro ancora e infatti le donne impazziscono per lui. l’ex marito di Belen Rodriguez, però, continua a insistere nel dichiararsi single. Ma nessuno gli crede. Forse perché sembra impossibile che un figo come lui non abbia trovato una donna che lo renda felice. Sembrava che il ballerino di Amici – che in tutta probabilità nella prossima stagione del talent ...