Il ristorante del matrimonio tra la Ferragni e Fedez | la Dimora delle Balze

Da Ballando con le Stelle a...Sant'Elpidio a Mare : la danza al buio di Elena Travaini e Anthony Carollo al ristorante Jolly - parte del ... : Con Anthony, che è anche suo compagno nella vita, Elena è riuscita a portare il suo sogno in giro per il mondo, riscuotendo grande successo. Domani, sabato 1 settembre, i due saranno al ristorante ...

Come si mangia al nuovo ristorante Niko Romito del Bulgari Milano : Se quella di Carlo Cracco in Galleria è stata l’apertura milanese del primo semestre, quella di Niko Romito nel Bulgari Hotel è sicuramente la più importante della seconda parte dell’anno. Concetti diversi, obiettivi diversi, personaggi diversi. Da una parte uno chef-patron di scuola classica che gestisce un complesso bar-bistrot-ristorante per chi vuole un caffè Come una cena da 300 euro, dall’altro un cuoco di grande tecnica ...

Pesaro - allarme dell'Anpi per immagini fasciste esposte in ristorante : Siamo in una fase politica che non aiuta e che anzi aiuta le persone a tirare fuori il peggio, scagliandosi verso le minoranze e verso gli immigrati ' .

Lavoro in nero in un ristorante : chiesta la sospensione dell'attività : I controlli della Guardia di finanza. Le Fiamme gialle della tenenza di Iglesias, nell'ambito delle attività di contrasto al Lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo nei confronti di ...

Aggressione a cittadino domenicano a Falerna - tra le reazioni di sdegno anche la richiesta di revoca della licenza al ristorante : Condanna anche dalla parte opposta politica. Per il segretario regionale della Lega , il parlamentare lametino Domenico Furgiuele, 'la violenza a sfondo razzista che ha travolto lui e i propri cari è ...

CHIUSO ristorante DE PEDIS - FRATELLO BOSS DELLA BANDA MAGLIANA/ Affitti arretrati : nel 2008 il primo sfratto : Roma, sigilli al RISTORANTE "San Michele" di Luciano De PEDIS, FRATELLO del BOSS DELLA BANDA MAGLIANA "Renatino". "Non pagava l'affitto al Comune da oltre 10 anni"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 17:41:00 GMT)

Sigilli a ristorante De Pedis - fratello boss della Banda Magliana/ “Non pagava affitto al Comune da 10 anni” : Roma, Sigilli al ristorante "San Michele" di Luciano De Pedis, fratello del boss della Banda Magliana "Renatino". "Non pagava l'affitto al Comune da oltre 10 anni"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 17:08:00 GMT)

Roma - chiuso il ristorante del fratello di Renato De Pedis : “Da dieci anni non pagava l’affitto al comune” : Sono arrivati nel cuore di Trastevere per mettere i sigilli al San Michele, storico ristorante del quartiere Romano. Il motivo? Da dieci anni il proprietario non pagava l’affitto al comune. Sembra una delle tante operazioni dei vigili urbani per combattere l’illegalità nella Capitale e invece è qualcosa di più. Perché il ristorante che ha chiuso i battenti era gestito da Luciano De Pedis, fratello maggiore di Renato, meglio ...

Sigilli al ristorante di De Pedis - fratello del boss della Banda della Magliana : non pagava l'affitto al Comune da 10 anni : Chiuso il ristorante San Michele a Trastevere, il ristorante gestito da Luciano De Pedis , il fratello maggiore del famigerato boss della Banda della Magliana, Enrico detto Renatino, il dandy. Infatti ...

Sigilli al ristorante di De Pedis - fratello del boss della Banda della Magliana : non pagava l'affitto al Comune da 10 anni : Sigilli nel cuore di Trastevere al San Michele, ristorante gestito da Luciano De Pedis, il fratello maggiore del defunto boss della Banda della Magliana, Enrico detto Renatino, il dandy. I tavoli, le ...

"Prigionieri nel ristorante bloccato dalla gomma del Tir" : I clienti del ristorante Il Randagio, proprio sotto il cavalcavia crollato, a Bologna hanno pensato che fosse davvero finita ieri pomeriggio quando la bomba di fuoco è esplosa in tangenziale. Marco Rosadini, 40 anni, racconta al Corriere: "All'inizio ho pensato a un terremoto". Poi ha pensato ad un attentato: "C'era gente che urlava, abbiamo provato a scappare, ma eravamo bloccati perché la gomma di un Tir schizzata giù ...

Dopo 20 anni una cameriera restituisce i soldi rubati alla proprietaria del ristorante (con gli interessi) : "Sono passati 20 anni, ma mi sento ancora tanto in colpa. Mi dispiace se ti ho rubato quei soldi". Questo il messaggio di scusa inviato da un'ex cameriera alla proprietaria del ristorante messicano El Charro della città di Tucson, accompagnato da 1.000 dollari in contanti. "Una persona che lavorava con me mi ha spinto a intascare quei soldi. Non so per quale stupida ragione, ma l'ho fatto", ha continuato la donna. E ha concluso con queste ...

ristorante Cazzanedda/ Il locale di Anna Rita immerso nel Parco del Pollino (4 ristoranti) : L'ultima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti è ambientata al Parco Nazionale del Pollino. Tra i locali protagonisti della serata c'è il Ristorante Cazzanedda.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:25:00 GMT)

Roma - insulto omofobo sullo scontrino del ristorante : Aggiornamento ore 15:55 - Il caso dell'insulto omofobo sullo scontrino di una coppia gay cliente della Locanda Rigatoni di Roma è diventato uno degli argomenti del giorno e così, alla fine, i proprietari del locale hanno dovuto fare un gesto netto per redimersi in qualche modo dopo la pessima figura fatta: è stato licenziato il cameriere autore dell'insulto sullo scontrino.Coppia gay insultata alla Locanda RigatoniDoveva essere una cena ...