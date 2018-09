Il Re Scorpione film stasera in tv 1 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Il Re Scorpione : trama - cast e curiosità del film che ha lanciato Dwayne Johnson/The Rock : In prima serata su Italia Uno, a partire dalle 21.15 di sabato 1 settembre, va in onda Il Re Scorpione, film uscito nel 2002 come prequel ma anche spinoff de La mummia – Il ritorno nonché come esordio cinematografico ufficiale del famosissimo wrestler Dwayne Johnson, al tempo più conosciuto come The Rock. Il regista è Chuck Russell, l’uomo che otto anni prima aveva diretto anche The Mask, la consacrazione assoluta di Jim Carrey. Il ...