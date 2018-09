Il ragazzo più felice del mondo

La capriola più assurda che abbiate mai visto? La fa questo ragazzo : l’evoluzione da un muretto di mezzo metro : Un tranquillo pomeriggio di allenamento a Jamestown, nel Rhode Island, si trasforma in puro spettacolo. Shawn Bautista, atleta noto in rete per performance ed evoluzioni acrobatiche che sfidano la fisica, questa volta si cimenta in un salto all’indietro praticamente da fermo. Sei anni di attività nel parkour e nel freerunning hanno decisamente dato i loro frutti tanto che il web non manca di ringraziare per l’ennesimo salto di qualità di ...