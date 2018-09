Il questore di Napoli | ' Leggi più severe contro i parcheggiatori abusivi'

Senegalese ferito a Napoli. Per il questore è prematuro fare ipotesi : È prematuro fare ipotesi sull'episodio del Senegalese ferito a una gamba ieri notte nella zona del Vasto a Napoli, in via Milano, mentre era in compagnia di due amici. A dirlo è il questore di Napoli, ...

Napoli - spari contro immigrato. questore : fare ipotesi "è prematuro" : Napoli, spari contro immigrato. Questore: fare ipotesi "è prematuro" Il 22enne, di origine senegalese e in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba nel quartiere Vasto e non è in pericolo di vita. A sparare sono stati due sconosciuti che si sono avvicinati in scooter. Si indaga “a 360 gradi” alla ...

Napoli - spari contro immigrato. questore : fare ipotesi 'è prematuro' - : Il 22enne, di origine senegalese e in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba nel quartiere Vasto e non è in pericolo di vita. A sparare sono stati due sconosciuti che si sono ...